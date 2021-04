Bundprop tager samtlige point i Østerskoven i voldsom Hobro-skuffelse

FODBOLD:Kolding IF tog samtlige point i Østerskoven, da et straffespark i de sidste minutter af kampen blev afgørende.

Dermed fortsætter Hobros skuffende forår. Himmerlændingene har nu tabt fire kampe i træk.

Det var Koldings første sejr siden 27. november sidste år, hvor de vandt 3-2 mod Vendsyssel FF.

Skuffende forår fortsætter. Arkivfoto: Claus Søndberg

Snesevis af tilskuere var taget på aftenudflugt i Østerskoven denne fredag.

Indledningsvist var gæsterne fra Kolding i førersædet.

I et par minutter var Kolding så aktive i den højre angrebsside, at bolddrengen her kom på en gevaldig prøve med at spritte boldene tilstrækkeligt - og hurtigt - af.

Koldings anfører, 5, forsøgte at tæmme bolden med sit hoved. Det skulle han imidlertid ikke have gjort. For Christian Cappis snuppede den mislykkede aflevering, og så kunne han sende bolden hen til sin kollega, Mads Hvilsom, på den højre side. Angriberen trykkede af. Kolding-målmanden fik pareret til hjørne og reddede dermed sin holdkammerat.

Omtrent et minut senere tog Oliver Drost initiativet. Hans acceleration var medvirkende til, at bolden blev holdt inde, men hans udfordring mod Hugo Andersson, og svenskeren lossede bolden ud af stadion.

Aggressive tilråb og uforståenhed mødte imidlertid kampens dommer, da han ifølge Hobro-staben dømte forkert efter en duel mellem Pål Kirkevold og gæsternes Mathias Høgsholt.

En bold, der nåede tværs over feltet, havde ingen appel, og derfor måtte en Kolding-forsvarer cleare bolden ud til hjørnespark.

Hjørnesparket resulterede i en kæmpe chance til Mads Hvilsom, der efter en fejlslagen clearing fra gæsterne, kunne have gjort det til 1-0. Men forsøget gik langt over og ramte formentlig en af bilerne på parkeringspladsen.

Et selvmål var ganske tæt på at forekomme efter en halv times spil. Koldings Mathias Høgsholt sprang over en bold, og så sendte Hobros Hugo Andersson, mere eller mindre bevidst, bolden tilbage i favnen på målmand, Adrian Kappenberger.

Selvsamme Kappenberger kom et par minutter efter ud på en længere skovtur. Her mistede han såmænd også bolden, hvilket efterlod gæsternes Oliver Drost med en større mulighed. Men langskuddet ramte et stykke forbi mål.

Igen var Kolding på spil. Denne gang tre minutter før pause. Kristoffer Wichmanns tropper fik kombineret sig fint igennem via Ahmed Daghim og Kristian Andersen, inden Mads Zederkof kunne trykke af fra distancen.

Skuddet blev ikke for alvor farligt, og da der ikke skete mere i de resterende tre minutter, gik de to mandskaber til pause med en stilling, der var, som da det begyndte.

To minutter inde i anden halvleg blev et frispark serveret nær halvcirklen. Mikkel Mejlstrup Pedersen var udset som frisparkstager, og de fleste tilstedeværende på DS Arena, troede, at bolden var inde, men den røg snært forbi.

Mads Hvilsom blev sendt i dybden, men afslutningen sad lige i handskerne på Sebastian John i Kolding-målet.

Forarbejdet var i orden hos Jonas Brix-Damborg, der afdriblede en Kolding-mand, men skuddet ramte en af gæsterne og røg ud til hjørnespark.

En stor klynge, inklusive Michael Kryger, omfavnede Hugo Andersson, der kort forinden steg op efter et hjørnespark. 1-0 til Hobro.

Kryger havde overtrådt det tekniske felt og modtog derfor et gult kort, men det var han nok pænt ligeglad med.

Føringen holdt dog ikke længe. Gæsternes Oliver Drost fik serveret bolden på et sølvfad, efter en blot brysttæmning fra Mike Vestergård, der havde ryggen mod målet. 1-1 efter 62 minutters spil.

Ti minutter senere tog Michael Kryger konsekvensen af et offensivt spil, der helt var stilnet af for himmerlændingene. Derfor blev Danny Amankwaa skiftet ud, og i hans sted kom Louis Don Deedson ind.

Også Hugo Andersson røg ud, men det var af en mere tvungen karakter. Svenskeren blev nemlig sparket i hovedet, og så kom Simon Jakobsen på banen.

At Louis Don Deedson ikke starter regelmæssigt for Hobro forstod man, da haitianeren mistimede en afslutning fuldstændigt ti minutter før tid.

Kort før slutfløjt blev gæsternes Matthias Verreth flået omkuld i feltet, hvorfor dommeren dømte straffespark til Kolding.

Denis Fazlagic omsatte chancen fra 11-meter-pletten, og så lå bundproppen til at tage alle tre point med hjem fra aftenens forestilling i Østerskoven.

En gemen slåskamp opstod lige ud for Hobros tekniske felt. To gule kort, et til Christian Cappis og et til Matthias Verrett, blev bataljens udfald.

Flere højdepunkter var der ikke på DS Arena fredag aften, og dermed kunne samtlige Kolding-medbragte i jubel indtage grønsværen, mens en højtrøstet Kolding-ledelsen efterhånden udfyldte stilheden hos hjemmeholdet.

Næste kamp for Hobro er mod Fremad Amager lørdag 17. april. Kampen spilles på Sundby Idrætspark.