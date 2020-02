Bundproppen lod Mors-Thy kæmpe hårdt for de to point

HÅNDBOLD:Fredag aften hoppede ligaholdet fra Thy og Mors op på de gyldne pladser, som ved grundspillets afslutning sikrer en billet til slutspillet.

Mors-Thy vandt nemlig 33-28 over Nordsjælland Håndbold efter en hård og tæt duel.

Trods Nordsjællands rolle som Primo Tours Ligaens bundprop var intet taget for givet i Thisted. Det blev således en fysisk og på mange måder uskøn kamp om de to point, som Mors-Thy Håndbold sikrede på slutspurten.

Foto: Bo Lehm

Hjemmeholdet havde en meget rodet start i Thyhallen, hvor Nordsjælland kom bedst fra start. Især i forsvaret havde nordvestjyderne svært ved at finde rytmen.

I angrebet var det primært Emil Bergholt på stregen, som lavede ravage i masser af fysiske aktioner.

Der skulle gå 10 minutter, før Mors-Thy kom foran, da Bjarke Christensen brød igennem med et mål i første kontrabølge.

Halvvejs i første halvleg kom angrebsspillet bedre i stand over hele linjen. Det var dog Emil Bergholt, som fortsat havde mest indflydelse med fire mål og flere trukne straffekast, som Bjarke Christensen gang på gang eksekverede på.

Nordsjælland kom dog foran igen, da den brandvarme fløj Carl-Emil Haunstrup gjorde det til 11-12 på et hurtigt kontramål. I kampen for at holde styr på forsvarslinjen trak Allan Toft Hansen kort efter et rødt kort under voldsomme protester fra hjemmeholdet.

Foto: Bo Lehm

Kort før pausen viste Nicklas Graugaard et par gode aktioner i Mors-Thys mål, hvor han og kollegaen Søren Pedersen havde skiftet en del gennem første halvleg. Det satte gang i nordvestjyderne, som gik til pause med 17-17 efter en meget første halvdel af kampen, hvor Mors-Thy manglede det sidste gear.

Efter pausen fik Lasse Pedersen hurtigt en udvisning på to minutter, som skabte stor utilfredshed hos hjemmeholdet. Kort efter kom dommerne med flere henstillinger til Mors-Thys forsvar og en advarsel til hjemmeholdets assistent Lars Krarup, hvilket satte gang i hallen.

Den lokale fangruppens tilnavn - Bette Balkan - viste sig navnkundige ved de efterfølgende Nordsjælland-angreb.

Den onde stemning viste sig dog at have god indflydelse på hjemmeholdet. Flere gange stod Nicklas Graugaard i vejen for sjællænderne og forbedrede sin redningsprocent markant.

I den anden ende blev angrebsspillet mere afventende og flydende.

Mod slutningen virkede Mors-Thy til at have et ekstra gear i forhold til bundholdet. Med otte minutter igen stod der således 28-23 til nordvestjyderne. Kort efter kunne Emil Bergholt gøre det til 30-24 på en kontrabølge, hvilket lignede det sidste søm i kisten.

Emil Bergholt kunne også få lov til at lukke hjemmeholdets målfest til 33-27 på et lob, hvorefter kampens topscorer Carl-Emil Haunstrup satte sit 11. mål ind til 33-28 i Thyhallen.