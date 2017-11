Bust: Et stort eventyr

FODBOLD: For halvandet år siden håbede han, at skridtet fra AaB ned til 2. division ville bane vejen for spilletid som senior, og så håbede Asger Bust at spille Thisted FC op i 1. division. Nu kan det tidligere AaB-talent så se tilbage på en tid i Thisted med lutter succes.

- Det har bare været et stort eventyr indtil videre, som jeg håber, vi kan blive ved at bygge videre. At det næsten er gået lige efter mit hoved, er jeg supertilfreds med, og at vi så pludselig ligger nummer to, havde jeg ikke regnet med. Det hele er gået lidt over forventning, siger Thisted-spilleren.

I sidste sæson var Asger Bust med til at sikre Thisted FC en suveræn oprykning fra 2. division, og mandag aften står han i en topkamp i den næstbedste række, når det gælder udekampen mod Vendsyssel FF.

- Jeg har lært, at næsten ingenting er umuligt. Vi kom ind til sæsonen som en af favoritterne til at rykke ud. Nu ligger vi nummer to. Vi har redet på en bølge af succes og føler egentlig, at den er berettiget. Vi har været blandt de bedste hold i 1. division i efteråret, siger Asger Bust.