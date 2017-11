Buster Juul: En kollektiv offday

HÅNDBOLD: De kom til Aalborg som bundprop, men de rejste hjem med to point. Skanderborg chokerede torsdag aften med en sejr på 23-26 i Jutlander Bank Arena.

- Skanderborg er bedre end til en sidsteplads, men vi skal stadig slå dem 10 ud af 10 gange, så jeg forstår simpelthen ikke, hvordan vi kunne tabe. En af forklaringerne var, at vi skød så dårligt, at Kristoffer Laursen kom til at ligne verdens bedste målmand, forklarer fløjspilleren Buster Juul.

- Det så ud som om, der gik 55 minutter, før det gik op for os, at vi rent faktisk kunne tabe den kamp, siger Buster Juul med henvisning til en kort opblussen, hvor Skanderborgs femmåls-føring blev barberet ned til to mål med to minutter igen.

Buster Juul er ikke klar til at bruge den forgangne weekends Champions League-kamp i Ungarn som en forklaring på nederlaget.

- Nej, for vi kommer lige fra en landskampspause, så vi kan ikke have trætte ben. Og sæsonen er jo næsten lige startet, så mentalt træthed kan heller ikke være et tema, sagde fløjen, der hældede mere til tesen om en kollektiv offday.

Aalborgenserne skal dog rejse sig hurtigt. På søndag er det nærmest vind eller forsvind på hjemmebane mod polske Kielce i Champions League.

- Hvis ikke vi spiller bedre end mod Skanderborg, så har vi ikke en chance, erkender Buster Juul.