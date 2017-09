Buster Juul: Føler, vi bør vinde

HÅNDBOLD: Med den vanskelige pulje Aalborg Håndbold er havnet i i årets Champions League, så er det ikke mange af kampene, hvor holdet går ind som favoritter.

I sidste weekend tabte holdet til Flesnburg-Handewitt i Flens Arena - søndag venter den første hjemmekamp, når slovenske Celje gæster Jutlander Bank Arena.

- I sidste uge gik vi ned og kunne spillet helt frit. Mod Celje føler jeg faktisk, at det en kamp vi kan og bør vinde. Det er selvfølgelig også at give os selv lidt af en presbal, men det synes jeg også er fint at prøve, lyder det fra fløjspilleren Buster Juul, der venter en kamp i højt tempo.

I sidste uge var Aalborg meget tæt på at levere overraskelsen i Tyskland - men det håb døde blandt andet på tre misbrugte straffekast i anden halvleg.

- Generelt har vi bare misset alt for mange af dem i denne sæson, og det må jeg klart tage på min kappe. Jeg startede godt ud med at score seks på seks forsøg i Midtjylland, men siden kom der nogle missere, og det har givet noget tvivl i mit repertoire, hvor jeg lige har lavet et par småting om, og det skal man bare ikke gøre. Straffekast ligger 70 procent i hovedet, siger han.

Kampen i Jutlander Bank Arena fløjtes i gang klokken 16.50.