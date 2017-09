Buster Juul: Vi mangler ikke erfaring

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold led et særdeles knebent nederlag, da de onsdag aften gæstede storklubben THW Kiel i Champions League.

27-26 endte kampen til hjemmeholdet, og der er mange situationer, som Aalborg-spillerne kan slå ned på for at finde det mål eller to, der kunne have givet uafgjort eller sejr.

Dermed har klubben leveret to stærke udekampe i Champions League, men har ikke fået point for de gode indsatser.

- Jeg synes simpelthen ikke, at man kan tale om manglende erfaring, for vi nød virkelig at være derinde i den kulisse. Vi var tændte og motiverede, og vi leverede varen. Til gengæld kunne vi mærke, at spillerne fra Kiel virkelig rendte rundt med ble på derinde i de sidste 10 minutter. De var drønnervøse, fordi de ikke ville skuffe det her publikum igen, siger Buster Juul.

- I bund og grund kan vi vel bare konstatere, at der mangler et enkelt mål til allersidst. For jeg synes, at vi gør så meget rigtigt. Vi får spillet dem på den måde, vi gerne ville og den måde, vi havde snakket om på forhånd. Derfor er det bare virkelig ærgerligt, at man er nødt til at stå her og være skuffet, lyder det fra Buster Juul.