Buster Juul og Aalborg har ikke mistet modet

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fik et svært udgangspunkt med hjem fra Ungarn i opgøret mod Telekom Veszprém. Det blev til et nedelag på 29-36, og det skuffer spillerne, selvom troen på et comeback i returopgøret i Champions League-kvartfinalen, der spilles i Aalborg, stadig er til stede.

- Vi er hamrende skuffede. Vi vidste godt, at det ville blive en svær opgave, men samtidig er minus syv mål for meget hernede, lyder det fra Aalborgs venstre fløj Buster Juul efter opgøret.

Er det et umuligt udgangspunkt før returkampen i Aalborg?

- Det er på ingen måde umuligt. Det er fint muligt, og vi ved også, at Veszprém er to forskellige hold ude og hjemme, og vi har slået dem mange gange, så det kan vi selvfølgelig sagtens - alt er muligt, kommer det med stor optimisme fra Buster Juul.

De to svenske Aalborg-stjerner Felix Claar og Lukas Sandell forsøgte med individuelle præstationer at give Aalborg det bedst mulige udgangspunkt. Foto: Claus Søndberg

Buster Juul blev topscorer for nordjyderne i opgøret med seks mål - på trods af, at han måtte starte på bænken. En skade til den anden venstre fløj, Sebastian Barthold, efter 10 minutter gav ham muligheden, og den tog han uden nogen form for nervøsitet.

- Jeg træner hver evig eneste dag for at være med i sådanne kampe som den her, så jeg havde det super fint med at komme ind i sådan et opgør. Jeg elsker at stå der, når det hele klapper, og det var jeg fint indstillet mentalt på, udtaler Buster Juul.

I forhold til torsdag aftens nederlag i Veszprém, der blev et mål eller to for stort, var der flere ting, Buster Juul savnede i aalborgensernes spil.

- Vi havde svært ved at få flow i vores angrebsspil, og vi tabte for mange dueller defensivt, hvor vi blandt andet havde svært ved at styre Andreas Nilsson inde på stregen. Han er hamrende dygtig, og det skal han også have cadeau for, selvom vi havde forberedt os rigtig godt på ham.

- Det var lidt nogle individuelle præstationer, der gjorde, at vi fik nogle mål af og til. Det var lidt et sammensurium af det hele, men jeg var mest af alt bare skuffet over måden, vi især fik afviklet anden halvleg på, slutter fløjspilleren.

Aalborg Håndbold byder de ungarske modstandere velkommen i returopgøret i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg onsdag 18. maj klokken 18.45.

Veszprém - Aalborg Håndbold