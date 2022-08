Buster Juul skød Aalborg til snæver sejr

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har ramt en sejrsstime i testturneringen Skarpnes Invitational i Norge. Fredagens sejr over værterne fra Arendal blev lørdag fulgt op af en gevinst på 28-27 over Bjerringbro-Silkeborg.

Aalborgenserne førte 14-11 ved pausen, men en dårlig start på anden halvleg betød, at BSH kom tilbage i kampen ved 18-18.

I slutfasen kom cheftræner Stefan Madsens mandskab dog foran igen, efter at Lukas Sandell fik sendt sine to første mål i kassen, og de førte 28-25 med tre minutter tilbage på uret.

I slutfasen spillede aalborgenserne syv-mod-seks, men det gav bagslag i form af to BSH-scoringer i tomt net. Til sidst fik midtjyderne også 12 sekunder til at fremtvinge en udligning, men de formåede ikke at få sendt en kvalificeret afslutning afsted.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg 28-27 Testkamp, Skarpnes Invitational

Pausestilling: 14-11

Mål, Aalborg: Buster Juul 7, Sebastian Barthold 4, Felix Claar 3, Henrik Møllgaard 3, Mads Hoxer 2, Kristian Bjørnsen 2, René Antonsen 2, Benjamin Jakobsen 2, Lukas Sandell 2, Sebastian Henneberg 1

Udvisninger: Aalborg 3x2 min., BSH: 4x2 min. VIS MERE

Buster Juul var den helt store oplevelse hos Aalborg Håndbold, og han blev topscorer med syv mål. Fløjspilleren brændte sin første afslutning, men siden var der ingen slinger i valsen - heller ikke på straffekastene.

Defensivt stod aalborgenserne markant stærkere end i fredagens kamp - især i det etablerede forsvarsspil. Desuden fik de store hjælp af en velspillende Simon Gade i målet.

Offensivt blev der dog brændt lidt for mange skud i kampen, som profilen Aron Palmarsson i øvrigt stod over. Islændingen er formentligt klar igen, når Aalborg Håndbold søndag klokken 11 afslutter den norske turnering med en finalekamp mod det tyske mesterhold fra SC Magdeburg.

Se kampen direkte på nordjyske.dk, hvor Claus Jensen, sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus, kommenterer sammen med håndboldtræner Allan Heine.