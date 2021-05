Buster skød med skarpt for Aalborg, men afbrænder fylder i hovedet klokken to i nat

HÅNDBOLD:Der var for en sjælden gangs skyld fuld spilletid til fløjspilleren Buster Juul, da Aalborg Håndbold søndag rundede puljespillet i slutspillet af med et nederlag på 36-38 til TTH Holstebro.

Venstrefløjen spillede sin bedste kamp i sæsonen og kvitterede med 10 scoringer på 12 forsøg, men han blev ikke den helt store helt, som han måske kunne være blevet, da han ét minut før tid fik chancen for at udligne til 37-37.

- Som sportsudøver, så er det den afslutning, jeg vil tænke på klokken to i nat, mens jeg prøver at falde i søvn. Men ellers flaskede det sig nu på mange måder for mig i dag, og det var da rart at have lidt medvind, siger Buster Juul.

Han har stået en del i skyggen af Sebastian Barthold i sæsonen, så han havde ingen problemer med at finde tændingen til kampen mod TTH Holstebro. Men det havde Aalborg som hold, for defensivt lignede det én stor gavebutik.

8













Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Vi prøvede hele tiden at lede efter forskellige løsninger. Vi smed Magnus (Saugstrup, red.) op i et 5-1-forsvar, men fik kun halvt styr på det. Siden gik vi over til syv-mod-seks, men tabte bolden, så det kostede for dyrt, så det blev også droppet. Det er vel kort fortalt historien om en kamp, hvor der ikke var noget forsvar til stede, lyder det fra Buster Juul.

Måske handlede det om, at returkampen mod Flensburg-Handewitt i Champions League på onsdag i Tyskland spøgte for meget hos aalborgenserne.

- For mange af os venter måske vores livs kamp på onsdag, og det kan nok ikke undgås, at hovedet på en måde allerede er i gang med at lade op til det opgør. Men vi gør en dyd ud af at kunne spille flere turneringer samtidigt, så det vil jeg ikke bruge det som nogen undskyldning, fastslår Buster Juul.