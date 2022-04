Byen står på den anden ende: Festen fortsatte i første DM-finale i Hjørring

FUTSAL:Fodboldfeberen raser med jævne mellemrum i det nordjyske, men i Hjørring er det noget så sjældent som futsal, der får de helt store følelser frem i byens indbyggere.

Det var Park Vendia Hallen lørdag et bevis på. En time før Hjørring Futsal skulle spille den første af tre mulige DM-finaler mod Futsal Gentofte, var hallen fyldt til bristepunktet. Det havde fået klubben til at stable et storskærmsarrangement på benene for at undgå at afvise folk i dørene, som det senest skete i semifinalen.

Der var godt fyldt op på tribunerne i Park Vendia Hallen. Foto: Henrik Bo

En af klubbens faste supportere Jesper Markman var en af de heldige, som havde fået billet til kampen, og han beretter om en by, som står på den anden ende.

- Hele byen taler om det. Jeg ser også Vendsyssel FF, men det er futsal, byen taler om. Det kan virkelig mærkes, at klubben har gang i noget stort. Det er vildt, at en lille by og lille klub kan spille med helt i toppen og have landsholdsspillere. Det er fedt.

- Jeg har fulgt med i et par år, og det bliver vildere og vildere. Niveauet stiger, forventningerne stiger, stemningen bliver federe og kulissen bliver bedre, lyder det fra den forventningsfulde fan inden kampen.

Jesper Markman i den hvide skjorte beretter om en by, der står på den anden ende. Foto: Henrik Bo

Som opgøret nærmede sig sin begyndelse, gjorde den dunkende bas, de taktfaste klapsalver og tilskuernes hårdtarbejdende stemmebånd det umuligt at kommunikere med sidemakkeren. Det var et rent inferno.

Da spillerne løb på banen, blev de på kortsiden mødt af tifoen ”Byens hold i sort & hvid”, mens langsiden var indhyllet i holdets farver. Det er i nordjysk sport kun Aalborg-klubberne, som kan overgå det tifo-arbejde, vendelboerne havde forberedt.

Den opmærksomme tilskuer ville kunne genkende flere spillere fra den famøse fodboldlandskamp mod Slovakiet i efteråret 2018, hvor dele af futsallandsholdet blev indkaldt som vikarer. Her havde Futsal Gentofte hele seks spillere repræsenteret.

Hård indledning

Dommeren fløjtede opgøret i gang, og der gik kun 25 sekunder, før alvoren af kampen blev understreget. Hjørrings Arfan Habibi brød udeholdets opspil og var på vej forbi sin direkte oppasser, men blev sendt direkte i gulvet af et albueslag i ansigtet.

Tilskuerne fortsatte med at lægge et hårdt tryk på udeholdet, mens det i indledningen af kampen var Gentofte, som på banen trykkede Hjørring i bund. Efter 10 minutter kunne Gentoftes helt store profil og anfører, Emil Scott Rasmussen, med en velplaceret afslutning nederst i venstre hjørne bringe gæsterne foran 1-0.

Gentoftes Emil Scott Rasmussen scorede til 0-1. Foto: Henrik Bo

Efter Gentoftes føringsmål kom vendelboerne bedre med i kampen og fik kombineret og driblet sig til et par pæne muligheder. Men det var i den anden ende – nemlig i Hjørring-målet – at den helt store aktion fra første halvleg skulle findes, da William Rams med en fuldstændig vanvittig dobbeltredning holdt Hjørring inde i kampen.

Tilskuerne kom med konstante råb som ”sæt dig ned” til bænkspillerne og ”rejs dig op” til de Gentofte-spillere, der var blevet tacklet i gulvet. Men prisen til den mest kreative fan gik til tilskueren, som stod klar med friske fadøl til Gentofte-spillerne, da spillerne løb på banen til anden halvleg. At få promillerne op hos gæsterne lykkedes ikke, men point for forsøget.

Ekstase i Park Vendia

Hjørring fik en frisk start på anden halvleg med et par gode tilbud, men udeholdets Emil Scott Rasmussen var tæt på 2-0-scoringen, da han efter 10 minutter huggede bolden på stolpen.

William Rams stod en stor kamp i Hjørring-målet. Foto: Henrik Bo

Bare to minutter senere eksploderede Park Vendia Hallen i jubelbrøl, hoppende fans og euforiske Hjørringsspillere, da Arfan Habibi sparkede bolden ind til 1-1.

Et par fine kombinationer mellem Kristian Kjæhr og Arfan Habibi gjorde, at sidstnævnte kunne sikre Hjørring et fornuftigt udgangspunkt før den anden finale.

- Jeg blev egentligt frustreret over, at jeg ikke fik bolden første gang, men så kastede jeg mig ned i afleveringen, og den gik jo heldigvis ind.

- Jeg tror, min jubelscene og samtlige 800-900 tilskuere viste, hvor vigtigt det mål var. Nu skal vi ikke til Gentofte og jagte i næste kamp. Jeg vil vurdere, at det er 50/50, hvor guldet skal hen, lyder det fra målscorer Arfan Habibi.

En anden, som har en stor del af æren for, at Hjørring kan tage et fornuftigt resultat med fra kampen, er målvogter William Rams, som var godt tilfreds med holdets præstation.

- Vi var rigtigt godt med i kampen, men kom desværre lidt ærgerligt bagud. Vi viste heldigvis, at vi kunne rejse os i så en vigtigt kamp, og det er jeg enormt stolt af. Vi mødte en klub, som har vundet mesterskabet de seneste fire år, så jeg er godt tilfreds med kampen. Det var som forventet en helt lige finale med to taktisk dygtige mandskaber.

- Til næste kamp får vi to store profiler i Casper Knudsen og Nikolaj Lyngø tilbage fra karantæne, så jeg har stor tro på, at vi kan hive titlen hjem, konstaterer William Rams.

Arfan Habibi lægger i interviewet efter kampen stor vægt på tilskuernes betydning. Han fortæller, at selv landsholdsspillerne roser de stemningsskabende hjørringensere.

- Kulissen er ekstraordinær. Jeg kan bedst beskrive det med kuldegysninger. Hver gang, jeg bliver skiftet ind, og hver gang, jeg tager et skridt på banen, så rejser hårene sig alle steder på kroppen. Der er så fed en stemning herinde. Stemningen er exceptionel. De er med til at gejle os op, når vi har allermest brug for det, siger en tydeligt begejstret Arfan Habibi.

Hjørring får ikke mulighed for at få hjælp fra Park Vendia Hallen til den anden finale, der spilles på lørdag i Gentofte. Vinder et af holdene denne kamp bliver de dansk mester. Hvis kampen ender uafgjort, skal det hele afgøres i en tredje finale i Gentofte om to uger.

Hjørring Futsal spillede første DM-finale mod Futsal Gentofte