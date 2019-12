C You Again gjorde det i sidste forsøg

AALBORG:Der var lagt op til en intens kamp til det sidste om titlen som "Årets hest" nytårsaftensdag. Her afsluttede Racing Arena Aalborg det danske travår med ni løb.

Tre heste var helt med i slutstriden, men det blev Skive-hesten C You Again, som løb med laurbærrene efter årets sjette sejr på aalborgbanen.

Efter et rygløb nede i feltet, skulle C You Again nedkæmpe Dream Kåsgaard med Jeppe Juel i sulkyen over de sidste 500 meter.

Det blev en seværdig duel, og først på selve målstregen stod det klart, at C You Again var først.

Det var en tilfreds kusk, Morten Friis, som efter løbet forklarede:

- Der var hårdt tempo på hele løbet, og det kostede kræfter. Men han er en klassehest og kunne derfor afgøre det til sin fordel. Vi har stadig nogle ting, vi kan optimere på hans udstyr, så jeg føler, at der stadig er udvikling gemt i ham, og vi glæder os til fremtiden.

Med sejren blev C You Again ikke blot den oftest sejrende hest i Aalborg, men også i hele Danmark med totalt ni sejre i 2019.