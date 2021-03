Canadier blev den store helt for White Hawks: - Vi viste god moral ved at komme tilbage

ISHOCKEY:Optimismen kan så småt tydes i Frederikshavn.

Tirsdag aften reducerede White Hawks nemlig i kvartfinaleserien på udebane mod Esbjerg Energy.

Således kunne Høgene rejse hjem fra Granly Hockey Arena med en vital sejr på 4-3, der kom i land, efter at frederikshavnerne havde været bagud 1-3.

Comebacket kom i hus via to scoringer fra den canadiske forward, Justin Shuggs, der er i gang med sin første sæson i Frederikshavn.

- Det føles så dejligt at bidrage med to scoringer. Vi viste god moral ved at komme tilbage, mener canadieren.

Nu skal White Hawks beholde momentum, hvis drømmene om at avancere fra kvartfinalerne skal blive en realitet.

- Vi tager en kamp ad gangen, og vi er stadig nede med 1-2, så vi skal først og fremmest tilbage på lige vilkår, og det skal ske ved at fastholde vores momentum, som vi kan tage med os efter denne sejr, lyder det fra Shuggs.

Næste kamp i kvartfinaleserien finder sted på fredag 19.30 i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn. Efter tirsdagens kamp er stillingen 2-1 til Esbjerg Energy.