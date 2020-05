Canadier forlængede med AaB i sidste uge: Nu er han rejst

FODBOLD:AaB skrev i februar kontrakt med Aramis Kouzine, men den canadiske angriber kommer aldrig til at spille en kamp for den nordjyske superligaklub.

21-årige Kouzine skrev i første omgang under på en kort kontrakt med udløb 30. juni, men siden kom coronakrisen på tværs og forskubbede superligasæsonen.

En aftale mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen betyder, at superligaklubberne har forpligtet sig til at tilbyde spillerne kontraktforlængelser til udgangen af juli, hvor sæsonen er blevet færdigspillet.

Derfor fik Aramis Kouzine i sidste uge en kort kontraktforlængelse, men nu har han forladt Aalborg.

- Han er rejst til USA. Han har været skadet, og dagen efter at vi havde forlænget aftalen, fik han så et tilbagefald i sit skadesforløb. Derfor var det ikke logisk, at han skulle blive her, og da han har en tro på, at de i USA kan hjælpe ham med at blive helt frisk igen, sagde vi selvfølgelig god for, at han kunne rejse, fortæller AaB's sportschef Inge André Olsen.

Aramis Kouzine fik en kontrakt i AaB, efter at han i februar havde gennemført et vellykket prøvetræningsophold i klubben. Meningen var, at han skulle bruge forårssæsonen til at gøre sig fortjent til en længere aftale, men det blev forhindret af først coronakrisen og siden en skade.

- Det har selvfølgelig været svært for ham. Det er ikke nogen sjov situation at være ny i en klub og så bare være skadet. Han har siddet på en kondicykel i stedet for at træne med holdkammeraterne, og det er ikke sjovt, men han har gjort alt, hvad han kunne for at blive klar, siger Inge André Olsen.

Til gengæld er der ikke noget afklaret i forhold til næste sæson for Patrick Kristensen, Jores Okore og Søren Tengstedt, der som Aramis Kouzine har fået forlænget deres kontrakter frem til 31. juli.

- Vi taler med spillerne og deres agenter, men vi har ikke taget nogen beslutninger. Vi har et billede af, hvordan vi gerne vil have vores hold til at se ud i næste sæson, men der er ikke noget, der er endeligt. Lige nu har vi mest fokus på, at vi skal til at spille kampe igen. Det er det, vi har ventet på i flere måneder, siger Inge André Olsen.

Han vil derfor heller ikke lukke døren for en kontraktforlængelse med Jores Okore, selv om forsvarsspilleren gentagne gange har ytret ønske om at prøve sig af i udlandet, når denne sæson er færdigspillet.

- Ingen er afskrevet. Jeg har haft flere snakke med Jores, og jeg oplever, at vi har en forståelse for hinandens situation. Hvis der kommer en stor klub fra udlandet, og han får muligheden for et nyt eventyr, tror jeg, at han vælger det, siger Inge André Olsen.