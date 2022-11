Canadier søgte noget nyt, men fik hjemve til Aalborg

AALBORG:Den canadiske back Ian Edmondson var en vigtig brik, da Aalborg Pirates i sidste sæson vandt "the double" i dansk ishockey. Derfor var det også en streg i regningen, at han i sommer valgte at søge nye udfordringer i Sverige.

Aalborgenserne kan dog glæde sig over, at Ian Edmondsons ophold hos Västerviks IK i den næstbedste svenske række ikke helt levede op til canadierens forventninger. Derfor er han nu tilbage i det nordjyske.

- Jeg søgte en større sportslig udfordring i Sverige, og det fik jeg også. Især toppen af HockeyAllsvenskan er vanvittig stærk, og jeg fik en del ansvar på holdet, så alt det på isen var sådan set fint, fortæller Ian Edmondson.

- Derimod havde jeg sværere ved at falde til udenfor isen. Næsten hele holdet var nyt, så der var ikke det der familiemæssige sammenhold, som der bare er i Aalborg. Samtidig er byen Västervik relativt lille med blot 20.000 indbyggere, så også på det punkt manglede der bare et eller andet.

- Man kan godt sige, at jeg i Sverige fandt ud af, hvor meget Aalborg og holdkammeraterne her rent faktisk betyder for mig. Derfor er jeg også ekstremt glad for, at det har været muligt for mig at komme tilbage, forklarer den 27-årige canadier.

Ian Edmondson lavede 25 point i 47 kampe i sin første sæson for Aalborg Pirates. Han håber på endnu mere output i sit comeback i det nordjyske. Arkivfoto: Claus Søndberg

Hans svenske klub var ikke jublende lykkelige for idéen om at ophæve kontrakten, så han i stedet kunne rykke tilbage til Aalborg og forstærke Pirates' defensiv.

- Men vi tog en god snak, og jeg kan kun rose dem for at være meget forstående og lytte til mine argumenter, så det hele kunne falde på plads, siger Ian Edmondson.

Han landede i Aalborg i fredags, og har siden haft to træningspas med de gamle venner. Men han var ikke med, da Pirates onsdag aften tabte 3-4 til Odense på hjemmebane i Metal Ligaen.

- Jeg venter stadig på min arbejdstilladelse, og jeg håber virkelig, at den når at komme inden kampen på fredag mod SønderjyskE.

- Mit mål med holdet er helt klart. Vi skal forsøge at vinde både pokalen og mesterskabet igen, lyder det fra den stærke back.