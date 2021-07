Canadisk forstærkning til Aalborg Pirates

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har skrevet kontrakt med den 26-årige canadiske forward, Stephen Anderson, som kommer til Aalborg efter et ophold i ungarnske DVTK Jegesmedvék.

- Stephen passer perfekt ind i vores spillestil. Han er hurtig på skøjterne, og har en rigtig god acceleration på de første meter. Han besidder en god teknik, og han ved, hvor målet står, udtaler sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Pirates .

Sidste sæson var Stephen Andersons første udenfor det nordamerikanske system, og her blev det til 19 point i den slovakiske liga for ungarske DVTK Jegesmedvék.

Forinden spillede han universitetshockey for University of New Brunswick i USA.

- Med Stephens underskrift kommer vi et skridt tættere på at have holdet klart til den kommende sæson. Men vi er blandt stadig på udkig efter en forward mere, oplyser Ronny Larsen.

Stephen Anderson spiller i den kommende sæson med nummer 16 i Aalborg Pirates. Kontrakten er under forudsætning af den endelige godkendelse fra licensudvalget.