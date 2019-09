Canadisk forstærkning til White Hawks

ISHOCKEY:Canadiske Logan Pyett skal resten af den indeværende ishockeysæson spille for Frederikshavn White Hawks.

Vendelboerne meddeler lørdag således, at man har forstærket truppen med den 31-årige back, der senest har spillet for KooKoo i den finske liga.

- Han er en god skøjteløber, og han har spillet i nogle topligaer de seneste år. Vi håber, at han kan være med til at få os til at spille hurtigere, ligesom han kan hjælpe os i både over- og undertal, siger Jari Pasanen, sportschef og cheftræner i Frederikshavn White Hawks, til klubbens hjemmeside.

Logan Pyett kommer til Frederikshavn med et cv, der blandt andet tæller 373 kampe i den amerikanske AHL Liga og et U20-verdensmesterskab med Canada, og han er en tiltrængt forstærkning.

- I øjeblikket har vi kun seks backs, fordi vores unge spiller Mikkel Hansen har brug for lidt mere tid, inden han er klar. Samtidig slås to af vores backs med små skader, så vi har i længere tid ledt efter en ekstra højrefattet back, fordi vi kun havde to. Nu har vi tre, konstaterer Jari Pasanen.