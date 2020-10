Canadisk krudt til White Hawks

FREDERIKSHAVN:Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, der indtager en aktuel andenplads i Metalligaen, har forstærket truppen med den 24-årige canadiske forward Liam Folkes.

Der er tale om en lejeaftale, der er aftalt med Edmonton Oilers, hvor den unge angriber har forsøgt at spille sig ind i NHL-truppen. Indtil videre uden held, eftersom klubben har placeret Liam Folkes i AHL.klubben Bakersfield Condors for den kommende sæson.

Eftersom de nordamerikanske ishockeyrækker er suspenderet frem til nytår, er det lykkedes Frederikshavn at leje den talentfulde forward, men kun frem til opstarten på NHL Camp, og ingen ved endnu, hvornår det bliver.

- Vi får en spiller tilknyttet, der er meget meget sulten efter at spille og komme i topform til en eventuel NHL Camp, skriver Frederikshavn White Hawks på sin hjemmeside.

Liam Forbes er 172 cm hæj og betegnes som en kropsstærk spiller med et godt skøjteløb og høj spilintelligens.

Hos Edmonton Oilers glæder Keith Gretzky, bror til NHL-legenden Wayne Gretzky, sig over aftalen med Frederikshavn. Han er assistant general manager i NHL-klubben og samtidig general manager i Bakersfield Condors.

- Vi tror på, at ette passer perfekt til både spilleren og holdet, og vi ser frem til at se Liams fremskridt, mens han spiller for White Hawks, hedder det i en udtalelse, som White Hawks bringer på sin hjemmeside.

Også Liam Folkes ser frem til at prøve kræfter med dansk ishockey.

- Jeg er rigtig glad for at komme til Frederikshavn White Hawks, og jeg kan ikke vente med at møde alle mine nye holdkammerater, staben og klubbens fans. Det bliver godt at komme til at spille noget hockey, siger han til White Hawks' hjemmeside.

Den canadiske nyerhvervelse ankommer til Frederikshavn i denne uge, men han når ikke frem til tirsdagens kamp ude mod Herlev Eagles. Den kamp møder Frederikshavn White Hawks op til med sejre i de tre seneste ligakampe.