Canadisk power til Frederikshavn White Hawks

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks-cheftræner Jari Pasanen kan ikke bare glæde sig over, at hans hold tirsdag vandt 3-2 efter straffeslag over Aalborg Pirates.

Han kan også se frem til, at hans hold nu bliver forstærket af canadieren Kyle Hope, der i White Hawks er tiltænkt en rolle som back. 26-årige Hope kommer til Frederikshavn fra Manchester Storm, som han i denne sæson har spillet 35 kampe for i den bedste engelske række.

- Han kommer i morgen (onsdag, red.), og så må vi se, hvornår han er klar til at spille. Jeg er glad for at få en back ind, for det har vi brug for. Så har vi seks backs, der er klar til at spille. I alt har vi syv, så vi er stadig lidt tyndt besat, men det er bedre nu, siger Jari Pasanen.

Han afviser ikke at bringe yderligere forstærkning ind inden transferdeadline 17. februar.

- Kan vi finde den rigtige spiller på markedet, og kan vi løfte det økonomisk, vil vi gøre det, siger Jari Pasanen.

Sikkert er det dog, at det ikke bliver til et gensyn med den finske back Eemeli Räsänen, som ellers tidligere på sæsonen var på et lejeophold i Frederikshavn White Hawks.

- Eemeli kommer ikke tilbage. Han skal blive i Jokerit, hvor han får spilletid nu, siger Jari Pasanen.