Se billederne: Canadisk profil sikrede White Hawks vital overtidssejr

ISHOCKEY:For anden kamp i træk blev Justin Shugg matchvinder for Frederikshavn White Hawks, der efter en 4-3-sejr efter overtid nu er helt tilbage i kvartfinaleserien mod Esbjerg Energy.

Shuggs sejrsmål betyder nemlig, at det nu står 2-2 efter fire kampe. Næste duel er på søndag i Esbjerg.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy 4-3 Periodecifre: 1-0, 0-2, 2-1, 1-0 Mål: 1-0 Niklas Pavel (16.22), 1-1 Jordan Smotherman (24.32), 1-2 Søren Nielsen (26.30), 2-2 Thomas Søndergaard (45.57), 3-2 Sebastian Brinkman (47.04), 3-3 Brady Shaw (58.27), 4-3 Justin Shugg (63.50) Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 4x2 minutter, Esbjerg Energy 2x2 minutter VIS MERE

Esbjerg kom bedst fra land. En tidlig udvisning til Rasmus Søndergaard hjalp gæsterne til at lægge et godt pres, og ad flere omgange brændte det på foran White Hawks-målet, hvor Filip Larsson dog diskede op med flere fine redninger.

Også efter at Rasmus Søndergaards udvisning var udløbet, havde Esbjerg flere gode muligheder for at score aftenens første mål, men ind ville pucken ikke.

Frederikshavn White Hawks kom i stedet bedre med, og midtvejs i perioden fik Nikolaj Krag Christensen en god dobbeltchance, men uden at han kunne få prikket hul på målbylden.

Efter godt 16 minutters spil kunne Frederikshavn White Hawks dog alligevel juble over aftenens første scoring. Backen Niklas Pavel sendte pucken mod mål langt udefra, og hans afslutning strøg forbi venner og fjender og ind bag nordjyske Mads Søgaard i Esbjerg-målet.

Frederikshavn White Hawks sluttede første periode med at få en dum udvisning for at have en spiller for meget på isen, men selv om Esbjerg lagde et godt pres i overtal, blev den dumhed ikke straffet.

Gæsterne var klart stærkest igen fra anden periodes start, men der skulle lidt hjælp til, før udligningen faldt.

White Hawks-målmand Filip Larsson, der indtil da havde spillet en god kamp, efterlod en retur på en ellers harmløs afslutning, og så kunne Jordan Smotherman nemt prikket pucken ind i det tomme mål.

Esbjerg fortsatte dominansen, og to minutter senere tog vestjyderne også føringen. Efter en afslutning i sidenettet opfangede Søren Nielsen pucken bag målet, og den tidligere White Hawks-spiller var hurtigst til at nå rundt om målet og prikke pucken over stregen, før Filip Larsson kunne nå tilbage og få dækket af.

De to Esbjerg-mål var dog også en logisk konsekvens af, at hjemmeholdet var blevet presset helt i bund i anden periodes begyndelse, og godt midtvejs i perioden reagerede White Hawks-træner Jari Pasanen ved at tage en timeout.

Den fik den effekt, at White Hawks blandt andet takket være et par Esbjerg-udvisninger kom lidt bedre med, og 40 sekunder før anden periodes afslutning fik Mike Hammond også en fin mulighed for at udligne, men han måtte se Esbjerg-målmand Mads Søgaard komme på tværs og blokere afslutningen.

Små seks minutter inde i tredje periode fik hjemmeholdet så til gengæld udligningen på forunderlig vis. Thomas Søndergaard sendte pucken mod mål nærmest fra baglinjen, og trods den spidse vinkel snød afslutningen Mads Søgaard.

Et minut senere blev det også 3-2 til Frederikshavn White Hawks. Sebastian Brinkman måtte se sin afslutning blive reddet, men gæsternes Felix Scheel kom til at skubbe returen i nettet med skøjten, og derfor blev Brinkman noteret for målet.

Med godt tre minutter igen blev Frederikshavn White Hawks presset af, at holdet som følge af et par udvisninger måtte spille over et halvt minut i tre mod fem. Hjemmeholdet nåede at få en af sine spillere tilbage fra straffeboksen, men godt halvandet minut før tid kunne Filip Larsson og hans forsvar ikke længere stå imod.

Brady Shaw opfangede en retur og klappede den i nettet, og derfor skulle vinderen for andet opgør i træk findes efter overtid.

Og for anden gang faldt det ud til White Hawks' fordel. Esbjerg havde ellers presset godt på, men små fire minutter inde i overtiden fik Justin Shugg erobret pucken på midten af banen, og White Hawks-profilen satte i løb ned mod Esbjerg-målet, passerede Mads Søgaard og blev endnu engang matchvinder.