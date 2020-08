Canadisk profil tager en ny tørn i Aalborg Pirates

ISHOCKEY:Det bliver igen med Martin Lefebvre på holdet, når Aalborg Pirates i september tager hul på en ny sæson i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates er mandag eftermiddag på is i Bentax Arena for første gang siden nedlukningen i marts, og kort før den træning gik i gang, præsenterede piraterne en ny etårig aftale med den canadiske back.

Martin Lefebvre er dermed klar til at tage hul på sin tredje sæson i Aalborg Pirates. I 2017/2018-sæsonen var han med på det hold, der både vandt mesterskab og pokaltitel.

Siden gik turen med den daværende træner Brandon Reid til tyske Krefeld Pinguine, men efter blandt andet at have overvundet en ødelagt akillessene, vendte han i januar i år tilbage til Aalborg Pirates.

Martin Lefebvre blev dog skadet i sin første kamp efter sin tilbagevenden, og siden betød coronanedlukningen, at canadieren kun nåede at blive noteret for otte kampe med to mål og to assists til følge.