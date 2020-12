Canadisk topscorer var i hopla, da Aalborg Pirates bankede Herning

ISHOCKEY:Aalborg Pirates hentede fredag aften den syvende sejr i de seneste otte kampe i Metal Ligaen, da udekampen mod Herning Blue Fox blev vundet med overbevisende 5-0.

Det var tredje gang på halvanden måneds tid, at Aalborg Pirates vandt i Herning, og fredagens sejr var især takket være Pirates-topscorer Josh MacDonald. Canadieren leverede tre mål og to assists i kampen.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates 0-5 Periodecifre: 0-2, 0-2, 0-1 Mål: 0-1 Pierre-Olivier Morin (13.39), 0-2 Josh MacDonald (17.09), 0-3 Josh MacDonald (23.15), 0-4 Josh MacDonald (37.20), 0-5 Julian Jakobsen (51.01) Udvisninger: Herning 3x2 minutter, 1x10 minutter, Aalborg 3x2 minutter VIS MERE

Aalborg Pirates kom i teten efter små 14 minutters spil, da Pierre-Olivier Morin sendte pucken i nettet efter forarbejde fra Josh MacDonald og Lasse Bo Knudsen.

Efter 17 minutters spil var rollerne vendt om, da Aalborg Pirates' føring blev fordoblet. Pierre-Olivier Morin stod denne gang for oplægget, så Josh MacDonald kunne komme på måltavlen.

Josh MacDonald fortsatte sit pointshow i anden periode, hvor han bragte Aalborg Pirates foran med både 3-0 og 4-0.

Sejren blev cementeret 11 minutter inde i tredje periode, da Josh MacDonald blev noteret for endnu et point. Sammen med Daniel Madsen stod han for forarbejdet til Julian Jakobsens scoring.

Aalborg Pirates skal i kamp igen på søndag, hvor der venter en hjemmekamp mod Herlev.