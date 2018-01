Caroline Wozniacki rykker frem som nummer to i verden

TENNIS: Caroline Wozniacki kan se frem til en finaleseedning i Australian Open.

Den danske tennisspiller er ifølge TV2 sikker på at bytte sin tredjeplads på ranglisten ud med andenpladsen i næste uge, efter at spanske Garbiñe Muguruza tirsdag fik en forfærdelig start på 2018.

Med under to uger til Australian Open måtte den 24-årige spanier trække sig med krampe fra en WTA-turnering i Brisbane i en kamp i anden runde mod serbiske Aleksandra Krunic.

Muguruza havde vundet første sæt, men Krunic kæmpede sig tilbage og vandt andet sæt i tiebreak.

Umiddelbart før tredje og afgørende sæt modtog Muguruza behandling på grund af begyndende kramper i benene.

- Jeg troede på, at de ville forsvinde, men i stedet blev det bare værre og værre. Og så endte jeg med, at en stor del af kroppen blev ramt af krampe, siger Garbiñe Muguruza ifølge AFP.

Den spanske Wimbledon-mester må nu afgive verdensranglistens andenplads til Wozniacki.

Danskeren indleder senere tirsdag 2018 i Auckland, hvor hun i første runde står over for amerikanske Madison Brengle.

Hvis Wozniacki vinder turneringen i New Zealand er der en chance for, at hun i næste uge kan overtage ranglistens førsteplads fra rumænske Simona Halep.

Der er lodtrækning til Australian Open torsdag i næste uge.

