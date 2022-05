Casper er den første nogensinde: Har padlet 1450 kilometer rundt om Danmark

KLITMØLLER:Casper Steinfath er tilbage i Klitmøller efter mere end 1450 kilometer på sit SUP-board. Han er den første nogensinde til at have fuldført en tur rundt om Danmark på et standup paddlebræt.

Foran 300-400 mennesker lod han følelserne få frit løb.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, lød det.

- Det begyndte med at være min drøm, men endte med at blive mange menneskers drøm. Tusind tak fordi I har fulgt mig. Jeg er så rørt, sagde Casper Steinfath.

Den 28-årige paddlesurfer er tidligere verdensmester i Stand Up Paddling. Faktisk har han vundet seks verdensmesterskaber og fire europamesterskaber.

2. april i år tog han de første tag med padlen, da han stævnede ud fra Klitmøller og bevægede sig nordpå. Siden har turen taget ham forbi Skagen, ned langs østkysten til Aarhus, over Sundet til Sjælland og forbi København. Herfra gik turen neden om Sjælland, igennem det sydfynske øhav til vestkysten ved Fanø og altså nu hjem til Klitmøller igen.

Her er Casper Steinfaths rute rundt om Danmark. Privatfoto.

Onsdag morgen stod Casper Steinfath op til den sidste etape, som gik fra Fjaltring til Klimøller. Den 70 kilometer lange tur foregik med en kraftig vind i ryggen og høje bølger, der bar ham til Klitmøller.

- Finalen kunne ikke være bedre. Men nøj, hvor har jeg været langt nede. Jeg har lært helt nye sider af mig selv at kende, og jeg tror først, at jeg forstår min bedrift om lang tid, siger han.

Den sidste etape blev den tredje længste på hans rute rundt om Danmark. Den længste var, da han krydsede Storebælt. Her padlede han 79 kilometer.

Red Bull Media House/Kasper Bøttern

Det er ikke første gang, at Casper Steinfath kaster sig ud i et paddle-eventyr. I 2018 padlede han 147 kilometer fra Danmark til Norge, mens han i 2021 rejste 123 kilometer fra Grenå til Varberg i Sverige på et paddleboard.

Men turen rundt om Danmark har været hans største eventyr, fortæller han.

- Jeg har oplevet egne af Danmark, som jeg aldrig har set. Jeg har set den mest smukkeste natur, og jeg har mødt så mange fantastiske mennesker. Fremmede har inviteret mig ind, sejlet med mig og givet mig en kold øl, når jeg allermest havde brug for det, siger han.

Det tog Casper Steinfath 54 dage at tilbagelægge de 1450 kilometer rundt om Danmark.