Caspers bedste fødselsdagsgave: Vandt sprintfinale

NEW YORK: Den fire-dobbelte verdensmester i Stand Up Padling, Casper Steinfath fra Klitmøller, fik en fødselsdagsgave af de store, da han sent torsdag aften dansk tid vandt sprintfinalen på SUP World Tourens andet stop i New York.

Det er Klitmøller-surferens første betydningsfulde sejr siden 2017, da han både vandt VM-guld på hjemmebane i København og det prestigefyldte Red Bull Heavy Water i San Fransiscos syv meter høje bølger.

- Det føles så godt, og jeg kan ikke være mere glad. Jeg har vundet så mange andenpladser de sidste par år, og nu er jeg tilbage på toppen. siger Casper Steinfath.

Finalen blev afviklet på en 500 meter lang M-formet bane med start og mål på stranden, så padlerne skulle både padle mod og med de uforudsigelige bølger på Long Beach.

Steinfath var hurtigst på den første runde, men tabte fart ud mod topmærket på den anden runde. På det sidste stræk mod mål fandt han som den eneste en lillebitte bølge, som bar ham forbi konkurrenterne ind til stranden.

Med sejren ligger Casper Steinfath på førstepladsen på verdensranglisten i sprint – en placering, han gerne vil beholde frem til sæsonfinalen i Paris til december.

Udover Casper Steinfath var 18-årige Christian Andersen fra Klitmøller og 16-årige Caroline Küntzel også med i New York.

Christian Andersen vandt sin kvartfinale, men røg ud i semifinalen. Han endte som en samlet syv’er. Stortalentet Caroline Küntzel var primært med at for at lære og klarede sig trods sin alder frem til semifinalen.

Om to uger dystes i Japan, hvor Osaka er World Tourens tredje stop.