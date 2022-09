Champions League-lektioner kan komme Aalborg Pirates til gavn i guldjagt

ISHOCKEY:Aalborg Pirates' eventyr i Champions Hockey League sluttede reelt søndag, da det hjemme i Sparekassen Danmark Arena blev til et klart 0-3-nederlag til finske Jukurit.

Og det var et helt rimeligt udfald af en kamp, hvor de finske gæster trods en god fight fra Aalborg Pirates var overlegne i mange af spillets facetter.

- Vi så lidt trætte ud til sidst, men det har også været nogle hårde uger med rejser og tre kampe hver uge. Man skal være på toppen mod de her hold, hvis det ikke skal gå galt. Vi gjorde det okay, men man kunne som sagt godt se, at vi var trætte til sidst, siger Aalborg Pirates-målmand George Sørensen.

Aalborg Pirates åbnede Champions League-sæsonen med en sensationel sejr på udebane over Sparta Prag, men siden er det blevet til tre nederlag til Jukurit to gange og Sparta Prag en enkelt gang.

- Jeg synes, at vi fulgte godt med langt hen ad vejen. Man kan godt se, at der er niveauforskel, men der er jo også stor økonomisk forskel på os og de modstandere, vi har mødt. Alle, der ved lidt om hockey, ved godt, at der er forskel på os og hold fra de ligaer, vi møder her, men det er kun sjovt at kunne måle sig med dem og se, hvor langt vi er kommet. Jeg synes, at vi fik vist, at vi er kommet langt, for vi fulgte godt med, siger George Sørensen.

Aalborg Pirates har stadig en teoretisk mulighed for at gå videre til playoffkampene, men det kræver seks point mod puljens tophold fra Luleå, samtidigt med at resultaterne i kampene mellem Sparta Prag og Jukurit går nordjydernes vej.

- Det lyder selvfølgelig rigtig svært. De svenske hold er virkelig dygtige, men vi må give den en skalle og så tage det, som det kommer. Det bliver bare megafedt at spille mod dem, for de er jo nogle af de bedste i Europa, siger George Sørensen.

Selv om Champions Hockey League efter alt at dømme snart er forbi for Aalborg Pirates, er kræfterne ikke spildte, for kampene har givet værdifuld erfaring i forsøget på at genvinde det danske mesterskab.

- Vi kan 100 procent tage noget med. Vi lærer en masse i spillet uden puck og i at skulle kunne være med i det her tempo, siger George Sørensen.