Champions League-pladsen ligner en realitet efter nedslagtning af Brøndby

HJØRRING:Fortuna Hjørring gør comeback i Champions League-sammenhæng i næste sæson. Det synes at være en af to store konklusioner fra fredagens sejr over Brøndby. Det der for få år siden var en direkte duel om DM-titlen var denne gang en kamp mellem to hold på hvert sit niveau.

Den anden store udledning af fredagens Fortuna-præstation var, at nordjyderne har rykket sig spillemæssigt siden efteråret, så nu kan for alvor sætte fokus på at hente HB Køge, der lige nu topper rækken.

Fortuna åbnede bedst og pressede Brøndby tilbage i eget felt, men stille og roligt stemplede gæsterne ind i kampen.

Brøndbys næsten legendariske anfører Nanna Christiansen fik kampens hidtil største chance, da hun blev spillet fri i Fortunas felt, men vendelboerne kunne prise sig lykkelige for, at Christiansens afslutning næppe vil gå over i historien som en af hendes bedste. Adelaide Gay kunne let gribe bolden og sætte et modangreb ind.

Det benyttede Fortuna til at sætte et række særdeles gode pasninger sammen. Timingen virkede til at sidde lige i skabet. Det resulterede i en stor chance til Indiah Paige-Riley, der dog ikke kunne placere bolden indenfor målrammen.

Efter den lovende Fortuna-indledning på kampen var det nu en mere jævn forestilling. Fortuna var fortsat mest på bolden, men Brøndby stod solidt i defensiven. Derfor var fornemmelsen, at man skulle finde noget ekstraordinært frem for at nedbryde den blå-gule mur.

Sådan et indslag indtraf, da Angela Beard modtog bolden et godt stykke udenfor Brøndbys felt. Forsvarsspilleren tog imidlertid chancen fra distancen, og det kom der et smukt landskudsmål ud af.

1-0-scoringen fik den eftervirkning, at Brøndby satte et modpres ind, og det afstedkom blandt andet en god skudchance til Laura Hermann. Hun bragede bolden mod mål, og den havde i den grad retning mod det lange hjørne, men her diskede Adelaide Gay op med en klasseredning. Kattesmidigt formåede keeperen at puffe bolden til hjørne.

Hvor mage af de kreative indslag fra Brøndby skulle udgå fra Nanna Christiansens fødder, var meget af det kreative ansvar hos Fortuna bundet op på Olivia Møller Holdt.

Hun spillede også en hovedrolle, da Fortuna skabte to kæmpe chancer i løbet af 10 sekunder. Først blev Sofie Lundgaard spillet fri, men hendes forsøg blev blokeret af Brøndby-keeper Ann-Kathrin Dilfer.

Olivia Møller Holdt leverede sekunder senere en genial pasning til en fremadstormende Indiah-Paige Riley, som scorede til 2-0.

Kampen fandt reelt sin afgørelse i de efterfølgende minutter, da Angela Beard for anden gang i kampen bragede bolden i nettet fra lang afstand.

Fortuna-træner Brian Sørensen havde givet en del spillemæssige korrektioner, menhan kunne ikke brokke sig over skarpheden i afslutningerne. Den havde nemlig været helt enestående.

Kampen i tal Gjensidige Kvindeligaen Fortuna Hjørring - Brøndby IF (3-0) Mål: 1-0 Angela Beard (31. minut), 2-0 Indiah-Paige Riley (40. minut), 3-0 Angela Beard (44. minut), 4-0 Florentina Olar (59. minut), 4-1 Beatrice Persson (76. minut) Fortuna Hjørrings hold (3-4-3): Adelaide Gay - Maria Ficzay (Maria Fisker Odgaard, 72. minut), Janelle Cordia, Angela Beard - Indiah-Paige Riley, Clare May Wheeler (Karoline Olesen, 46. minut), Sofie Lundgaard (Rebekka Frederiksen, 63. minut), Florentina Olar (Asil Berthelsen, 72. minut) - Signe Carstens, Olivia Møller Holdt, Signe Hansen Baattrup (Mathilde Vistisen, 63. minut). Advarsler: Matilda Kristell (85. minut), Olivia Møller Holdt (87. minut) Tilskuere: 282 VIS MERE

Hvad Brian Sørensen havde sagt til sine spillere i pausen er et godt spørgsmål, for de grønblusede spillere kom ud til andet akt og dominerede kampen helt og aldeles.

Olivia Møller Holdt fik en stribe chancer i halvlegens indledning, og Fortuna havde i endnu højere grad end i første halvleg styr på spillet.

Der var stort overskud, og det kom blandt andet til udtryk, da Florentina Olar afsluttede et nyt mønsterangreb med at heade bolden i mål til 4-0. Det var ren fodbold-opvisning fra Fortuna.

Med sejren udbygger Fortuna sit forspring ned til Brøndby til hele 16 point. Dermed er al tvivl om Champions League-fodbold i næste sæson ryddet af bordet. Det eneste tilbageværende spørgsmål er, om Fortuna kan hente HB Køge på førstepladsen.

Netop de to hold mødes på mandag i Hjørring til et vaskeægte topbrag.