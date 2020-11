Chancefattigt, da AaB tog point mod topholdet

FODBOLD:I et tæt topopgør på MCH Arena mellem FC Midtjylland og AaB endte det lørdag eftermiddag uden mål.

Begge superligahold havde et par store muligheder, men det var et retvisende resultat, da defensiverne havde godt styr på det.

Det uafgjorte resultat betyder, at FCM har 20 point på førstepladsen, mens AaB foreløbigt kravler op på fjerdepladsen med 16 point.

FC Midtjylland startede opgøret bedst i en tæt første halvleg, hvor holdets farlige profiler Anders Dreyer og Pione Sisto havde et par løse afslutninger.

AaB gæstede lørdag Superligaens tophold FC Midtjylland i Herning. Foto: Kim Dahl Hansen

AaB havde dog kampens første farlige forsøg, da nordjydernes midtbanespiller Iver Fossum sparkede lige forbi efter 17 minutter.

Efter 25 minutter havde offensivspilleren Frederik Børsting bolden i nettet for AaB, men det blev annulleret for offside af VAR.

I slutningen af første halvleg dominerede FCM en smule igen, og de to offensive kort Anders Dreyer og Sory Kaba havde en dobbelt chance efter en halv time.

Dreyers skud blev først reddet af AaB-keeper Jacob Rinne, mens returen blev sparket forbi tæt under mål af Sory Kaba.

FCM tog spillemæssigt teten efter pausen, men Brian Priskes mandskab manglede skarpheden ved AaB’s felt.

Efter en lille times spil havde gæsterne to store muligheder for at komme foran, men Frederik Børsting kiksede sin afslutning, og den indskiftede back Lukas Klitten headede efterfølgende lige på FCM’s keeper.

Gæsterne var generelt farligst i denne periode af kampen, og flere gode angreb manglede bare en god afslutning.

Blandt andet da Kasper Kusk fik en god mulighed foran mål, men angriberens svage afslutning blev nemt reddet.

Kampens sidste 20 minutter blev taktiske, og selvom FCM pressede på til sidst med et par dødbolde, endte opgøret uden scoringer.

/ritzau/