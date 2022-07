Chanceorgie, da Hobro og Vendsyssel skiftedes til at dominere

FODBOLD:Det var nat og dag for Hobro IK og Vendsyssel FF, da de to nordjyske 1. divisionshold lørdag spillede 2-2 i en testkamp forud for sæsonen.

Hobro dominerede totalt i første halvleg på hjemmebanen DS Arena og spillede sig frem til syv gode målchancer. De ramte dog kun plet éngang ved Oliver Overgaard, der fra kanten af feltet følte bolden ind i det fjerneste målhjørne.

- Generelt manglede vi lige den sidste kvalitet i afslutningerne, men jeg var rigtig godt tilfreds med spillet, for vi var farlige og så gode ud i vores høje pres, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

I pausen skiftede begge hold massivt ud, og Vendsyssel sendte her den nyankomne forsvarsspiller Tobias Anker i aktion. Han var med til at få stabiliseret defensiven, og derfra overtog vendelboerne initiativet i kampen.

Tobias Anker er hentet i FC Midtjylland og fik lørdag sine første Vendsyssel-minutter i benene. Foto: Lars Pauli

- Vi har haft fokus på at stå bedre defensivt, og det er også noget af det, jeg håber, at jeg kan bidrage til i Vendsyssel. Vi skal have en af rækkens bedste forsvar, lyder det fra den tidligere FC Midtjylland-spiller.

Han kunne se Lasse Steffensen bryde igennem og perfekt servere bolden til Lucas Jensen, der i det 57. minut blot skulle trille udligningen til 1-1 i et tomt mål.

Føringsmålet til 2-1 for Vendsyssel blev sat op af en velspillende Panos Armenakas, der 20 minutter før tid fandt Anton Søjberg i dybden. Sidstnævnte sparkede bolden mellem benene på den nye Hobro-målmand Jonathan Fischer.

I kampens sidste kvarter fik Hobro dog kæmpet sig tilbage og fik et overtag igen. Med fem minutter tilbage fik Mads Hvilsom også hjælp af sløjt forsvarsspil hos vendelboerne, og så kunne angriberen sikkert sparke udligningen til 2-2 i nettet.

Cheftræner Martin Thomsen fik nogle positive svar fra sine spillere i lørdagens testkamp. Foto: Lars Pauli

I overtiden fik Mads Hvilsom nok engang bolden i nettet, men flaget kom op for offside, så han ikke fik lov at blive matchvinder

- Det var dejligt, at vi fik finpudset Hvilsoms målnæse en smule og også sluttede kampen godt af. Vi spillede længe lidt for langsomt i anden halvleg, konstaterer Hobro-træner Martin Thomsen.