Cheftræner: Et let job på bænken

ISHOCKEY: Hvis Aalborg Pirates cheftræner virker ekstra stolt efter holdets pokalfinalesejr lørdag eftermiddag, så er der ikke noget at sige til det. Det er nemlig frugten af 18 måneders hårdt arbejde, fortæller han:

- Det har taget en masse arbejde over det sidste halvandet år at finde en struktur, der vil passe godt til gruppen, og gutterne har købt ind på det. De har lært virkelig at bruge den struktur, stole på hinanden - og det er alle 21 spillere, lyder det fra Brandon Reid, der roser sit hold for at have fundet godt sammen og gøre nøjagtig det stykke arbejde, han har bedt dem om.

- Som træner, når du ikke rigtigt behøver sige en masse og bare kan lade dine spillere spille, så er det et let job for mig på bænken, og det er en virkelig god følelse at se mine spillere få succes.

Der kom lidt spænding i opgøret i tredje periode, da Rungsted reducerede til 2-3 og Pirates’ forsvar begyndte at se lidt vakkelvornt ud. Men holdet fik hurtigt styr på strukturen igen, og på bænken var Brandon Reid ikke så nervøs.

- Når du er oppe 3-1 og er ved at vinde et mesterskab, så kan dine følelser spille dig et puds ,og du prøver måske for meget på noget, og det kan bide dig i røven, vurderer cheftræneren.

- Men vi kæmpede os igennem det og vi fik et par mål mere... Det har været historien om os hele året, at vi aldrig giver op og det er en god følelse.