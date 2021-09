Cheftræner om Gidsel-situation: - Det skal vi have respekt for

HÅNDBOLD:Nedslidt og syg de fleste dage i ugen.

Sådan beskrev GOG’s unge stjernespiller Mathias Gidsel for en uge siden sin aktuelle fysiske tilstand efter et år, der udover klubhåndbold både har budt på VM og OL. Han har derfor i de seneste uger stået over de fleste af fynboernes træninger og bruger kræfterne, der er til rådighed, på at spille de kampe der er i kalenderen for GOG.

- Trist situation

Mathias Gidsels opsigtvækkende historie er selvsagt også nået frem til Aalborg Håndbold, der i de kommende uger ser ind i et kampprogram, der vil få alarmklokkerne til at ringe hos mange fysioterapeuter og læger. 14 kampe står holdet til at spille inden udgangen af oktober og i programmet er ture til Saudi-Arabien, Nordmakedonien og Ungarn.

- Det er en trist situation med Mathias, og det er beklagelig, at en ung spiller er nået derud. Det er noget, vi skal have respekt for. Vi ved samtidig også, at de mange kampe er præmissen for at spille med på det her niveau, siger Aalborg Håndbolds cheftræner Stefan Madsen, der selv har spillere i truppen, som i 2021 har haft en håndbold-kalender meget tilsvarende Mathias Gidsels.

- Vi er meget opmærksomme på at få brugt alle de kræfter, der er i truppen, for at enkelte spillere ikke bliver slidt ned både fysisk og mentalt. Så vi fordeler ressourcerne og løfter i flok. Heldigvis har vi prøvet det før og var både dygtige og heldige, siger Stefan Madsen med henvisning til den seneste sæson, hvor kampene også stod tæt i kalenderen hos Aalborg.

Falmet storhold

Den næste for de forsvarende mestre er lørdag mod Kolding i Jutlander Bank Arena. Den kommer lige i kølvandet på onsdagens magtdemonstration i Champions League-premieren i Zagreb. Aalborg-truppen var hjemme fra den kamp torsdag eftermiddag og var tilbage på træningsbanen fredag for at forberede sig til mødet med det falmede storhold, som de mere end 4000 tilskuere, uden tvivl forventer bliver kørt over af mestrene.

-Men Kolding kan altså give de fleste hold problemer, og de har gode spillere som blandt andre Peter Balling og Chris Jørgensen, som vi jo kender godt heroppe, pointerer Stefan Madsen.