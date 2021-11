Cheftræner står ved en skillevej: Hjerteklubben er blevet en forretning

FODBOLD: Bo Zinck har gennem en årrække været en markant frontfigur for Jammerbugt FC. Når den kommende sæson bliver fløjtet i gang, er det dog ikke sikkert, at han er en del af besætningen omkring det nuværende 1.divisionshold.

Cheftræneren, der også har været spiller og assistenttræner og haft titlen, som manager i klubben, har kontraktudløb til sommer, og de kommende måneder skal blandt andet bruges på at overveje og undersøge, om det er tid til at prøve kræfter med en ny udfordring. Det skal ses i lyset af, at det Jammerbugt FC han vendte tilbage til i 2017, efter et par sæsoner hos Thisted FC, i år 2021 har ændret sig radikalt og er blevet klub med udenlandsk ejer, der har fokus på uddanne og videresælge afrikanske talenter.

- Jeg har aldrig troet, at jeg skulle væk fra Jammerbugt, men nu er det jo blevet en forretning ligesom Red Bull-klubberne. Jeg skal træne nogle spillere og gerne få dem solgt videre. Det er helt fair, for det er Klaus (- Dieter Müller red.), der ejer klubben, men hvor uundværlig er jeg i den sammenhæng, lyder det blandt andet fra Bo Zinck i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten.

En finger med i alt

Han slår fast, at han stolt af det arbejde, der er lavet i de seneste år, og som nærmest sensationelt sikrede klubben plads i NordicBet Ligaen i denne sæson. Bo Zinck er også tilfreds med, at man med klubsalget til tyskeren Klaus-Dieter Müller, kunne sætte en streg over gælden i moderklubben Jetsmark IF. Opkøbet har dog også ændret på Bo Zincks rolle i og omkring klubben. Han havde gennem en årrække haft en finger med i stort alt vedrørende Jammerbugt FC. Lige fra at bestille pizza efter kampene til at finde de spillere, som skulle hentes til klubben. Det er anderledes nu.

- Jeg har aldrig haft så få arbejdsopgaver i klubben, som jeg har nu. Det er jeg jo også glad for. Man skal kunne trække sig ud og ikke at være centrum i alting. Det er jeg på vej til, og jeg kan fokusere mere på fodbold nu, end jeg nogensinde har gjort. Det er positivt, og jeg er glad for spillerne, og den trænerstab jeg har, konstaterer Bo Zinck.

Har ikke travlt

Han har tidligere udtalt, at hverdagen med udenlandsk ejer ikke helt har været, som han havde forestillet sig. Blandt andet har det været et tidskrævende arbejde at integrere de mange afrikanske spillere, der er hentet til Jammerbugt. Om Bo Zinck er klar på fortsat at være en del af klubben afhænger meget af, hvordan de kommende måneder forløber. Han har dog ikke travlt og påpeger samtidig, at det jo heller ikke er sikkert, at den tyske klubejer, er interesseret i at beholde ham på posten som cheftræner.

- Jeg tager det til foråret, når vi ser, hvordan vi er kommet igennem transfervinduet, og hvordan tingene fungerer. Er der for langt imellem os, eller er der bare lige et par ting, der skal rettes til, så jeg er klar til 10 år mere? Klaus skal jo også finde ud af, om jeg er dygtig nok til at bruge de spillere han kommer med, så de kan blive solgt. Men heldigvis har jeg nogle måneder til at mærke efter, hvordan jeg har det med det hele. Er jeg glad når jeg kommer hjem, eller er jeg sur? Siger Bo Zinck.

Mange muligheder

Hvis det bliver sidstnævnte humør der dominerer, er Jammerbugt-træneren fortsat indstillet på, at han skal blive i fodboldverdenen. Blandt andet på sidelinjen, når hans to sønner spiller men også i mere professionel forstand.

- Jeg går og tænker det hele igennem. Hvad jeg kunne tænke mig, hvis det ikke er hos Jammerbugt, jeg skal være? Kunne jeg tænke mig at være U17-træner, scout, analytiker eller sportschef i en mindre klub? Jeg har jo været inde over en masse ting i fodboldverdenen de seneste år, og det kan jo være, at der sidder nogen, som vil have mig med i et eller andet projekt, så lige nu er jeg hverken købt eller solgt, siger Bo Zinck.

Der er mere fra ham i Ripodsten, som kan findes på nordjyske.dk/lyt og hvor du ellers henter dine podcasts. I podcasten bliver der også set nærmere på AaB, Hobro IK's bundplacering i 1.division og Ronnie Schwartz' comeback i nordjysk fodbold.