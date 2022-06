Jammerbugt skal have ny cheftræner

PANDRUP:Det har ligget i kortene, at Jammerbugt FC skulle have en ny cheftræner til den kommende sæson. Allerede efter den sidste kamp i den netop afsluttede sæson var Nabil Trabelsi ude i Nordjyske og fortælle, at han overvejede sin fremtid som cheftræner i den kommende 2. divisionsklub.

Både Nabil Trabelsi og klubejer Klaus-Dieter Müller bekræfter overfor Nordjyske, at den tyske træner ikke skal være cheftræner i Jammerbugt i fremtiden.

- Nabil er i gang med at tage sin Uefa Pro-licens, og den uddannelse kræver, at han er en del væk fra Pandrup, så derfor kan han ikke være cheftræner for os i fremtiden. Det er dog vigtigt for mig at sige, at Nabil fortsætter i en anden rolle i klubben. Han kommer til at få mere overordnet ansvar, siger Klaus-Dieter Müller.

Den nu forhenværende cheftræner i den stormombruste divisionsklub har mærket efter, og hverken tid eller motivation talte for en fortsættelse på posten.

- Lige nu har jeg mest fokus på min træneruddannelse og den licens, jeg er i gang med at erhverve mig. Desuden har jeg heller ikke motivationen til at være cheftræner i klubben. Jeg har mistet motivationen i løbet af foråret.

-Dengang jeg sagde ja, var det mest for at hjælpe Bo Zinck og klubben. Bo lovede at blive som sportslig ansvarlig, så derfor sagde jeg ja til at være cheftræner. Min plan har været, at jeg ville se tiden an, og nu er sæsonen færdigspillet, og der har været nogle ting, jeg ikke har været tilfreds med. Desuden har jeg et ønske om at prioritere min træneruddannelse, så derfor fortsætter jeg i en ny rolle i klubben, siger Nabil Trabelsi.

- Jeg ved ikke, hvad min nye rolle konkret kommer til at indeholde, men på grund af min Pro-licens-uddannelse kommer jeg til at være mest i andre lande end Danmark. Det giver sig selv, at jeg ikke kan varetage et cheftræner-job, siger Nabil Trabelsi.

Nye folk i kikkerten

Klaus-Dieter Müller skal derfor i gang med at sammensætte et nyt trænerteam, men det er en opgave, som han er godt i gang med at løse.

- Der kommer to nye trænere. Det kan jeg fortælle mere konkret om i næste uge. Vi er godt i gang med at få sat truppen og trænerteamet sammen til den kommende sæson, fortæller Klaus-Dieter Müller.

Den tyske klubejer fortæller, at man i skrivende stund har 11-12 spillere på kontrakt til den kommende sæson, og der vil ved træningsstart om tre uger være en del nye ansigter med.

- Jeg har fundet nogle spændende spillere. De kommer til prøvetræning, når vi starter op igen. Vi vil i hvert fald have fire-fem prøvespillere med. Derudover er jeg i dialog med flere unge danske talenter, som jeg håber, vi kan lave aftaler med, siger Klaus-Dieter Müller.