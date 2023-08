Cheftræner stopper i nordjysk klub: - Han er selvfølgelig ked af det

HJØRRING:Tre år og to DM sølvmedaljer. Det er, hvad den brasilianske futsaltræner Sergio Benatti nåede at opnå med Hjørring Futsal Klub. Det blev aldrig til guld, og nu vil klubben have nye input.

Det, den erfarne træner har bragt til klubben i Hjørring, er dog uvurderligt og vil altid blive husket blandt spillere, fans og ledelse.

- Nu har vi kørt med Benatti i tre år, og det har vi været utrolig glade for. Der er hverken noget personligt eller dramatisk over det, men et eller andet sted har vi tænkt, at vi skal prøve noget nyt, fortæller bestyrelsesformand i Hjørring Futsal Klub, Peter Steen.

Hjørring Futsal Klub siger farvel til en træner, der har bragt dem i DM-finalen to år i træk. Arkivfoto: Henrik Bo

Bestyrelsens beslutning bunder i en taktisk og systematisk ændring. Sergio Benatti spillede med en 3-1 formation, der betyder, at man spiller med en frontangriber. Men den nye træner skal implementere en 4-0 formation, hvor ingen spillere er statiske, men konstant skifter plads og position.

- Det nye system kræver en ny træner, og det er meget svært at lære. Men det giver også flere muligheder både spillemæssigt og kampmæssigt. Så det er en hel systemændring og en ny træner-filosofi, siger Peter Steen som tilføjer:

- Vi skal som klub kigge ind i, hvad vi mener er rigtigt. Vi tror, at den vej, vi vælger nu, er den rigtige at gå, selvom det er trist at sige farvel.

Sergio Benatti har været en stor inspiration for Hjørring Futsal Klub i hans tre år som cheftræner, hvor tilskuerne er strømmet til kampene i Park Vendia. Arkivfoto: Martél Andersen

Sergio Benatti kom til Hjørring Futsal Klub i 2020 og forlængede med klubben i 2021. Her havde klubben dog en option om at annullere brasilianerens kontrakt, og den har de gjort brug af. Han har tidligere vundet VM i futsal som spiller for Brasilien, og som træner har han vundet Champions League med et belgisk mandskab.

- Han er selvfølgelig ked af, at han ikke skal fortsætte. Han har været rigtig glad for at være her og har lagt krop og sjæl i projektet. Men han kan også godt se, at med de ting, vi gerne vil, så er han ikke den rette person til jobbet, fortæller Peter Steen.

I hans første år kom klubben i deres første semifinale nogensinde. De følgende to år endte klubben med sølvmedaljer i DM-finaler, og siden trænerens ankomst til klubben har syv Hjørring-spillere fået debut på det danske futsal-landshold.

Kæmpe profil takker af

Bestyrelsesformanden vil dog gerne understrege, hvor glade Hjørring Futsal Klub har været for Sergio Benatti og den udvikling, som han har været med til at skabe for klubben.

- Han har haft en vanvittig betydning, og han har været med til at flytte klubben til, hvad den er i dag. Han har været en karismatisk og en kæmpe profil for Hjørring Futsal Klub, og vi skylder ham den største tak for det, han har opnået, uddyber Peter Steen.

Både fans og spillere har også udtrykt deres taknemmelighed til den brasilianske træner, og har skrevet direkte til klubben og på sociale medier. Blandt andet den nu opsagte cheftræners kone, Sandra Pera, der skriver på Facebook, at det afsluttede eventyr i Hjørring er den største sorg i hendes mands 11 år som futsaltræner.

Én af spillerne fra Hjørring Futsal Klub, Ermin Kasumovic, lægger heller ikke skjul på, at trænerafskeden gør ham ondt.

- Min største respekt og kærlighed til denne mand. Du fik mig til at forelske mig i spillet som ingen anden. Jeg er meget ked af, at vores samarbejde er slut, skriver futsal-landsholdspilleren i et Facebook-opslag.

Hjørring Futsal Klub håber på at kunne annoncere en ny træner allerede i den kommende weekend, og med den nye træner kommer også nye spillere.