Cheftræner vil af med spillere: - Nogen har bragt for mange ind

FODBOLD:Når Jammerbugt FC har været på juleferie og kommer tilbage i det nye år, bliver det med en mindre trup. Det er cheftræner Bo Zincks plan ovenpå et efterår med en markant strøm af nytilkomne spillere i 1. divisionsklubben.

Med 27 spillere - foruden målmænd - til mandagens træning kæmper holdet nemlig med at holde konkurrenceniveauet internt.

- Vi har en trup, der skal kigges på. Der er for stor niveauforskel. Det er klart, når man får så mange nye ind. Vi har fået 18 nye spillere ind, og man rammer nok ikke skiven med dem alle. Så nogen skal ud. Det betyder noget træningsmæssigt. Afrikanere som danskere mangler der noget kvalitet, og der skal vi være mere kompetitive efter ferien. Der skal være færre, siger Bo Zinck efter lørdagens nederlag til Horsens.

- Der må vi kigge indad og indse, at nogen har bragt for mange ind. Vi skal ikke være så mange.

I afslutningen af seneste sæson kom tyske Klaus-Dieter Müller ind som ejer af klubben. Siden er der især kommet en række afrikanske og svenske spillere ind - blandt andet fra afrikanske akademier og gennem lejemål fra Malmö FF.

- Der har været mange ting, der har gjort, at det er sådan nu. Men vi har jo også klaret os fint gennem det, og vi kommer til at ligge omkring stregen, når vi går på ferie. Det var ønsket inden halvåret, så det er vi glade for. Nu må vi bare blive stærkere over vinterpausen, siger Zinck.

Lørdag tabte Jammerbugt til AC Horsens. Gæsterne vandt 4-1 på Sparekassen Vendsyssel Arena.