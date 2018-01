Chelsea henter fransk stjerne i Arsenal

FODBOLD: Den franske angriber Olivier Giroud skifter fra den ene London-klub til den anden.

På transfervinduets sidste dag oplyser Chelsea, at man henter Giroud hos lokalrivalen Arsenal.

Giroud har skrevet under på en 18 måneder lang kontrakt, skriver Chelsea på sin hjemmeside. Meget passende får han også trøje nummer 18.

- Chelsea er en af de største klubber i Premier League og måske den klub med flest trofæer i de seneste seks-syv år. Det er en enorm klub, og jeg er stolt over at skrive kontrakt med Chelsea og glæder mig til at spille, siger Giroud.

Den 31-årige angriber kom til Arsenal i 2012 fra franske Montpellier. Han nåede at score 105 gange i 252 kampe for Arsenal.

Med Girouds ankomst bliver angriberen Michy Batshuayi tilovers. Han sendes derfor til tyske Borussia Dortmund på en lejekontrakt, der gælder for resten af sæsonen.

Belgieren har stået i skyggen af spanieren Alvaro Morata i denne sæson, men han har dog scoret 12 gange i 26 optrædener alle turneringer medregnet.

Dermed synes en større angrebskabale at gå op. Tidligere onsdag stod det nemlig klart, at Arsenal køber Pierre-Emerick Aubameyang af Dortmund./ritzau/