Chelsea vælger nordjysk by til fodboldskole

Nols Stadion kommer til at danne rammen om Chelsea FC's fodboldskole i efterårsferien. Det fremgår af en pressemeddelelse, og det er første gang nogensinde, at Chelsea FC afholder deres fodboldskole Academy på dansk jord.

Det er dermed nogle store trænerprofiler, der bliver at finde på Nols Stadion, når Chelsea FC kommer med deres egne Academy trænere, der blandt andet har haft spillere som Mason Mount under vingerne.

- Bare det at Nols Stadion og Saltum IF kan kædes sammen med et internationalt superbrand som Chelsea er jo kæmpestort, oplyser formanden for Saltum Idrætsforening, Mark Larsen.

- Vi glæder os helt vildt til at være værter for et event i den her liga og er meget ydmyge over, at valget er faldet på os.

Holger og Karla, der har iført sig det rette outfit, glæder sig til at deltage på fodboldskolen i efterårsferien. Privatfoto

At det netop er blevet Saltum og Nols Stadion, som Chelsea FC har udvalgt til deres fodboldskole skyldes, ifølge den lokale ildsjæl Rie Hovalt, at Saltum er et lille og stærkt lokalsamfund med et godt foreningsliv og lokal forankring.

- Der er masser af virkelyst og kraft og stærke netværk på tværs af virksomheder og foreninger. Til syvende og sidst har det været de gode og nære relationer, der har gjort udfaldet – og en kærlighed til byen og Nols Stadion. Det er nemlig gennem gamle bekendtskaber, som selv har rødder i Saltum, at de sidste detaljer er faldet på plads omkring fodboldskolen, oplyser Rie Hovalt.

Fodboldskolen er for piger og drenge i aldersgruppen 7-16 år og finder sted fra 14.-16. oktober. Arrangørerne oplyser, at der blot er et begrænset antal billetter til rådighed.

Tilmelding skal ske via www.chelseafootballschool.com