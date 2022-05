Chelsea skriver under på købsaftale med rigmænd

Den britiske fodboldklub Chelsea har indgået en købsaftale med et konsortium med amerikanske Todd Boehly i spidsen.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

I købsaftalen skal konsortiet af med 4,25 milliarder pund. Det svarer til cirka 36,9 milliarder kroner.

21,7 milliarder går til at overtage samtlige aktier i klubben. Desuden forpligter konsortiet sig til at investere 15,2 milliarder i klubben.

De skal blandt andet gå til investeringer i klubbens stadion, Stamford Bridge, og klubbens førstehold, kvindehold og ungdomsakademi.

Købet skal nu godkendes af den britiske regering.

Det har været en speget sag, fordi den britiske regering er fast indstillet på, at ingen af pengene fra salget af klubben skal ende i den nuværende ejers lommer.

Den nuværende ejer er russiske Roman Abramovich, som er tæt forbundet med den russiske præsident, Vladimir Putin, og underlagt hårde sanktioner af den britiske regering.

I pressemeddelelsen fra Chelsea fremgår det imidlertid, at alle pengene fra salget vil blive overført til en indefrossen britisk bankbog, som er tiltænkt skal doneres til velgørende formål.

Salget forventes at kunne formaliseres sidst i maj, hvis det får den nødvendige blåstempling fra alle parter.

Chelsea har siden 2003 været ejet af Roman Abramovich.

I årene efter russeren købte klubben, har den vundet adskillige trofæer og næsten uafbrudt kæmpet med i toppen af engelsk fodbold.

Klubben har vundet det engelske mesterskab fem gange i den tid og Champions League to gange. Desuden har den fem gange vundet den engelske pokalturnering FA Cup og Europa League to gange.

26. februar - to dage efter at Rusland invaderede Ukraine - oplyste Abramovich i en pressemeddelelse, at han havde overdraget ledelsen af Chelsea.

2. marts bekræftede han, at han ville sælge klubben på grund af krigen i Ukraine.

Den britiske regering indefrøs cirka en uge senere alle Abramovichs aktiver på britisk territorium på grund af hans forbindelser til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Der blev dog udstedt en særlig tilladelse, så driften og salget af Chelsea stadig kunne pågå.

Får salget blåstempling af den britiske regering vil klubben overgå til konsortiet ledet af Todd Boehly. Også amerikanske Mark Walter og schweiziske Hansjoerg Wyss er en del af konsortiet.

Todd Boehly er medejer af de to sportshold fra Los Angeles LA Lakers og LA Dodgers, som spiller henholdsvis basketball og baseball.

