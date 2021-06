Christian Eriksen sender hilsen og billede fra sygesengen

FODBOLD:Det kom som et chok for hele verden, da Christian Eriksen lørdag aften faldt om på banen under EM-kampen mod Finland i Parken og efterfølgende måtte få livredende behandling.

Nu - tre dage senere - sender han en hilsen fra sygesengen på Rigshospitalet i København.

- Hej alle sammen. En stor tak for alle jeres søde og fantastiske hilsner og beskeder fra hele verden. Det betyder meget for mig og min familie, skriver landsholdsspilleren på Instagram.

- Jeg har det efter omstændighederne godt. Jeg skal stadig igennem nogle undersøgelser her på hospitalet, men jeg har det okay.

- Nu vil jeg heppe på drengene på det danske landshold i de næste kampe. Spil for hele Danmark.

Christian Eriksen faldt om, da der var spillet lidt mere end 40 minutter i kampen mod Finland. Efterfølgende blev han behandlet på banen, hvor der blev udført genoplivende behandling med hjertestarter.

Landsholdslæge Morten Boesen har efterfølgende udtalt, at Christian Eriksen fik hjertestop.

Kampen mellem Danmark og Finland blev genoptaget samme aften, og her endte Finland med at vinde 1-0.