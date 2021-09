AaB bagud i Viborg - følg kampen live

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes har som ventet ikke de store ændringer i sin startformation til kampen mod Viborg. Det er således de samme 11 udvalgte, som i den seneste superligakamp mod FC Nordsjælland.

Det betyder, at AaB stiller op med følgende hold: Jacob Rinne på mål. Mathias Ross, Rasmus Thelander og Daniel Granli i det centrale forsvar, der har vist sig meget solidt i denne sæson. Pallesen og Ahlmann på de to wingbacker har også fået genvalg, mens Malthe Højholt og Pedro Ferreira også er at finde på den centrale midtbane. Det samme er naturligvis målfarlige Iver Fossum.

Helt i front er det Milan Makaric og Louka Prip, der har fået nøglerne til at dirke Viborgs defensiv op.

Cheftræner @MCC14 har givet genvalg til de samme 11 spillere som startede i 2-1 sejren over FC Nordsjælland. Nytilkomne @ATrajkovski17 starter på bænken og kan i dag få sin officielle AaB-debut. Følg kampen fra kl. 14.00 på Eurosport 2 eller P3. 🔴⚪🔴#AaB #SuperAaB #sldk pic.twitter.com/V1Y7emzctE — AaB (@aabsportdk) September 12, 2021

Hvis AaB formår at hente point i Viborg, vil det være sjette superligakamp i træk, at nordjyderne formår at få noget med fra kampen.

I tilfælde af point til AaB vil det være første gang siden foråret 2018, at bolsjestriberne har fået point seks ligakampe i streg.

Du kan følge en liveblog fra kampen herunder.

