Cifuentes: Hvis vi havde vundet, havde alle været glade

FODBOLD:Sportens verden kan nogle gange blive sort/hvid. Nuancer kan blive en by i Rusland, men Martí Cifuentes forsøgte efter 1-1-kampen mod AC Horsens at se nøgternt på kampens gang.

- Det er selvfølgelig skuffende. Som træner må jeg forsøge at se tingene så nøgternt, som muligt, og her tænker jeg, at vi ville have været glade, hvis vi havde scoret på straffesparket. Det er den store forskel, siger Martí Cifuentes.

AaB's spanske træner lægger ikke skjul på, at han ikke var tilfreds med de takter, han så fra sine spillere i de første 45 minutter, der mest af alt foregik på Horsens' præmisser.

- I første halvleg var vi ikke på det niveau, vi burde være på. Vi startede lid usikkert. Vi gav Horsens noget energi på den måde. Første halvleg var overordnet set ikke god, men vi fik rettet nogle ting i pausen, siger Martí Cifuentes, der stod med en fornemmelse af, at det godt kunne være blevet en sejr bedømt på anden halvleg.

- Vi fik noget mere tempo i spillet, og det skabte nogle rum at spille i. Vi tabte måske lidt momentum efter vores udligning, men vi fik jo det straffespark, der kunne have vundet kampen for os.

Efter en del kampe med 3-4-3 som den valgte formation, stillede AaB søndag til start i en 4-3-3-formation.

- Tanken bag at spille 4-3-3 var, at vi gerne ville skabe nogle offensive situationer, hvor vi kunne spille tre mod tre mod deres forsvar. Det var for at skabe gode situationer for os selv højt på banen, at vi valgte den taktik.

For Cifuentes hænger både presspil og boldomgange sammen.

- Jeg må sige, at jeg ikke stod med fornemmelsen af, at Hannesbo, Kusk og Prica ikke fik skabt de situationer i første halvleg. Det blev meget bedre i anden halvleg. I presspillet ændrede det også, at vi fik backerne længere frem i presset. Det forandrede kampen meget. Vi blev også bedre på bolden, og det gjorde arbejdet uden bold nemmere, siger Martí Cifuentes.

For AaB-træneren er det ikke så vigtigt, om det hedder 4-3-3 eller 3-4-3 på taktikbrættet. Det vigtigste er fortsat, hvordan man tager sig ud i selve kampen.

- Selve formationen er ikke så vigtig for mig. Det vigtigste er, hvordan vi udnytter den plads og det rum, vi har at arbejde med. Det ændrer sig jo fra kamp til kamp, så det er altid en kompleks beslutning at finde frem til, hvilken opstilling, vi skal bruge, siger Martí Cifuentes, der dog understreger, at han er skuffet over resultatet.

- Jeg står med en fornemmelse af, at vi skabte de chancer, som vi skulle for at vinde kampen, siger AaB-træneren.