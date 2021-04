Cifuentes: - Jeg vil altid stå bag spillerne, også efter sådan en indsats

FODBOLD:Der var ikke meget, der lykkedes for AaB i søndagens 0-1-nederlag til AC Horsens.

Skarpheden udeblev, man var nærmest fraværende i duelspillet og så blev dødbolde atter en fatal faktor. Det gør det svært at vinde fodboldkampe.

Marti Cífuentes' tropper havde ellers ikke tabt i fire kampe i træk, men nedrykningstruede AC Horsens snuppede altså sejren søndag.

- Vi er selvfølgelig skuffede. Vi vidste godt, hvilken kamp, det kunne blive. De vil gerne spille i et lavt tempo og der kommer en del afbrydelser. Det gør det naturligvis svært at finde en naturlig rytme, siger AaB's spanske cheftræner.

- Efter scoringen stiller de sig dybt på banen, og de gør det svært for os at åbne dem op. Det bliver vi nødt til at lære af, tilføjer han.

AaB-spillerne og trænerstaben bliver nødt til at kigge sig selv i spejlene derhjemme og i omklædningsrummet. Indstillingen i søndagens kamp var i hvert fald ikke god nok.

- Jeg kan finde på mange ting at bruge som undskyldninger, men det vil ikke hjælpe os. Vi bliver nødt til at kigge på os selv og finde ud af, hvad vi gjorde galt, siger Martí Cifuentes.

- Vi er et godt fodboldhold

AaB ligger lunt i svinget i toppen af Kvalifikationsspillet, men rækkens 11. plads, Lyngby, har haft momentum i dette forår. Derfor må aalborgenserne ikke undervurdere situationen.

- Vi sætter os ikke nogle langsigtede målsætninger, men tager i stedet en kamp ad gangen. Vi ved, hvordan og hvor hurtigt tingene kan ændre sig, siger Martí Cifuentes.

Udtrykket skal i langt højere grad stabiliseres hos AaB, der på trods af svingende præstationer dog alligevel figurerer på rækkens førsteplads.

- Det udtryk, vi gerne vil ramme, ligger tættere på kampen mod OB end præstationen i dag. Lige nu er vi et godt fodboldhold, men vi skal arbejde på at blive endnu bedre. Der er selvfølgelig en masse ting, vi skal lære, hvis vi skal rykke os opad. Vi skal sikre os, at vores præstationer bliver mere stabile. Vi skal finde det samme udtryk frem, kamp efter kamp, siger AaB-træneren.

Selvom søndagens præstation ikke var god nok, er der opbakning til spillerne at hente hos Cifuentes. Han er også generelt tilfreds med træningsindsatsen.

- Jeg vil altid stå bag spillerne, også selv efter sådan en indsats som i dag. De kæmper alt, hvad de har lært - også til træning. Det er mit arbejde at give dem nogle redskaber, de kan arbejde med, siger han.

Hvad der helt præcist gik galt i kampen mod AC Horsens, skal aalborgenserne nu hjem at analysere. Cifuentes har dog allerede fundet frem til en række elementer i spillet, der skal forbedres til fredagens kamp mod Lyngby.

- Hvis vi kigger på kampen i dag, skal vi have langt mere flow med bolden. De pressede os utrolig meget i vores opspil fra bagkæden. Vi skal lære at spille mere roligt og smart, og så skal vi forstå at udnytte rummene. Derudover skal vi også blive bedre på dødbolde imod os. Målet opstod på nedfaldet fra en dødbold, og mod OB lukkede vi også mål ind på den konto, forklarer han.