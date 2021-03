Cifuentes' karrusel: - Han søger på grænsen til det desperate

FODBOLD:Er der en ting, der har været sikkert i Martí Cifuentes første syv superligakampe som cheftræner for AaB, så er det, at der ikke er noget, der er sikkert. I hvert fald når det gælder, hvem der starter på banen og er med i kamptruppen.

I de syv kampe har Cifuentes forsøgt sig med syv forskellige startformationer, det kan selvfølgelig også tilskrives skader og karantæner, men det ændrer ikke på, at spillere der en uge er startet på banen i den efterfølgende kamp slet ikke får spilletid.

I seneste kamp var det eksempelvis unge Marcus Hannesbo, der gik fra en plads i startopstillingen til slet ikke at komme i kamp, mens Robert Kakeeto, som spillede fra start i sæsonens første fire kampe, var på tribunen. I alt blev der mellem Horsens-kampen 3.marts og mødet med SønderjyskE i søndags skiftet på hele seks pladser i startopstillingen.

- Det indikerer, at han søger på grænsen til det desperate i forhold til, hvad der fungerer, så jeg tror da, han har ligget søvnløs, selv om det helt sikkert har givet lidt arbejdsro, at han hentede en sejr i den seneste kamp, siger NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten.

Tryghed er vigtigt

Han har i podcasten selskab af Jammerbugt FC's cheftræner Bo Zinck, der mener, at det ikke ligefrem forbedrer muligheden for at hente resultater, at flere spillere ikke ved, hvilket nummer de har i køen til Cifuentes' karrusel.

- Det vigtigste for fodboldspillere og fodboldklubber er at føle sig trygge i det, man laver. Det med at skifte hele tiden er langt fra den måde, jeg kan lide at gøre tingene på. Det er jo ikke robotter vi har med at gøre, det er mennesker, der skal føle sig trygge, når de går på arbejde og vide hvad de skal levere, og hvad kravene er. Det kan være svært at gennemskue, når man en uge starter inde og den næste uge sidder på tribunen, lyder det fra Bo Zinck.

