Cifuentes' ønskeseddel til sportschefen minder mest om sokker og undertøj

FODBOLD:Der er noget symbolsk over, at Martí Cifuentes’ første år som AaB-træner rundes af mod den samme modstander, som han debuterede

- Når jeg sammenligner med hvor vi var for et år siden, da jeg ankom, kan jeg med sikkerhed sige, at jeg er meget glad for den udvikling, vi har været igennem. Alle kan sikkert huske, at det ikke begyndte så godt, men vi er kommet godt med, siger AaB-træneren, der efter 28 point i forårets 20 turneringskampe, har forbedret snittet ved at samle 28 point i blot 16 kampe i denne superligasæson.

- Pointmæssigt går det den rigtige vej. Det er skønt, at vi har mulighed for at slutte året på en andenplads, men samtidig er jeg også meget opmærksom på, at afstanden til holdene udenfor top seks ikke er så stor, siger Martí Cifuentes.

Når det er sagt, er det nok i virkeligheden vigtigere for AaB’s fans, om klubben ligger nummer to, tre eller fire ved indgangen til vinterpausen, end det er for cheftræneren. Det er et faktum, han er meget bevidst om.

- Det vil være en fin julegave til vores fans, hvis vi kan vinde mod FC København og ligge nummer to ved vinterpausen, men helt ærligt så betyder det ikke så meget for os, for vi ved, at det bliver tæt i de sidste grundspilskampe efter nytår. Når det er sagt, så vil en andenplads til pausen også vise, at det ikke er så skidt, som nogle folk vil gøre det til, siger Cifuentes med henvisning til de kritiske stemmer, der altid vil være.

Når AaB-spillerne har spillet søndagens kamp mod FC Købenahvn venter der en dejlig lang juleferie til AaB-spillerne, der har fri hele december. Den ferie kan utvivlsomt blive sjovere, hvis det lykkes det nordjyske fodboldflagskib at vinde over FC København, så man overvintrer på andenpladsen i Superligaen.

- Vi skal bruge den her pause fornuftigt. For mit eget vedkommende handler det om, at jeg skal koble fra, så hovedet får en pause. Det kan vi gøre i de næste uger, og så har spillerne fået et program med hjem, som de skal overholde, og så har vi god tid, når vi kommer tilbage til januar, siger Martí Cifuentes, der kalder til første træning i det nye år den 6. januar.

I den relativt lange ferie er der også et transfervindue, der åbner 1. januar. Her har AaB-træneren afleveret en ønskeseddel til sportschef Inge André Olsen, der så skal forsøge at lege julemand i løbet af januar. Ifølge Cifuentes er det meget beskedne ønsker, som han har frembragt.

- Selvfølgelig kigger vi altid efter at forstærke truppen. Det er noget, vi nærmest snakker om dagligt, men i sidste uge havde vi et mere definerende møde, hvor vi fastlagde, hvilke spillere vi eventuelt skal gå efter. Vi ved, at vi må være klar på lidt af hvert, sådan som markedet er. Jeg forventer ikke de store ændringer i truppen, for jeg er som udgangspunkt tilfreds med den trup, vi har nu, siger Martí Cifuentes.

Fart eller mangel på samme er et tilbagevendende tema, når man taler om mulige områder, hvor AaB skal forstærkes, men Cifuentes er ikke nødvendigvis enig i behovet for at bringe rendyrket fart ind i til AaB’s offensiv.

- Vi skal være enige om, hvad fart er i fodbold. I fodbold handler meget om at være på det rette sted på det rette tidspunkt. Zidane er en af de hurtigste spillere, jeg har set i fodbold, En anden er Iniesta, og ingen af dem havde en fart i nærheden af Usain Bolt. At være hurtig i fodbold er noget andet, siger Martí Cifuentes.

