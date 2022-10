Claars formdyk har en naturlig forklaring

AALBORG:De seneste sæsoner har Aalborg Håndbold og GOG kørt parløb om titlerne i dansk håndbold. De to klubber har været de dominerende i dansk håndbold, og indledningen på denne sæson indikerer, at det sagtens kan fortsætte med at være tilfældet i denne sæson.

Det er derfor ikke blot en styrkeprøve men også et vigtigt pejlemærke, der skal sættes, når de to klubber tørner sammen søndag i Odense.

- Der er meget på spil i sådan en kamp. Det er ikke kun to point. Vi vil meget gerne have overtaget på GOG, som vi har haft stort set hele tiden i de seneste sæsoner med DM-finalen i sidste sæson som undtagelsen, siger Stefan Madsen, der er med på, at de to bedste hold i Danmark nogenlunde ved, hvad modparten kommer med til sådan en kamp.

Sidste sæson havde Aalborg Håndbold svært at være stabilt spillende i ligaen. Det gav en række mere eller mindre uforklarlige udfald. Dem vil Stefan Madsen meget gerne til livs i denne sæson, da man har et stort og potentielt vigtigt delmål.

- Grundspillets førsteplads betyder meget for os. Det er et stort mål at vinde grundspillet. Derfor gjorde det også ondt, at vi kun fik et point hjemme mod BSH. Det har vist sig i de seneste sæsoner, at grundspilsvinderen har mulighed for at søge wildcard til Champions League, og CL-deltagelse er jo afgørende for os. Vi kan selvfølgelig hjælpe os selv ved at vinde DM, som jo er et af de helt store mål for os, siger Stefan Madsen med et skævt smil som indpakning.

Med undtagelse af svipseren mod BSH og til dels nederlaget mod Kielce, har Aalborg Håndbold været stærkt spillende i denne sæson, men står det til Madsen, bliver det meget bedre.

- Jeg er helt sikker på, at vi slet ikke har set vores top-niveau endnu. Det kommer til at tage tid at spille det hele sammen. Det ved vi, og nu har vi godt nok ikke fået så mange nye spillere ind denne sommer, men blandt andet med Mads Hoxer og Mikkel Hansen er det to spillere, der kommer til at fylde meget i vores spil, så det tager tid. Vi har et stærkere fundament end for et år siden.

Udfald fra Claar

Én spiller der dog ikke har ramt i nærheden af sit forventede niveau i de seneste kampe er Felix Claar. Den normalt så stærke playmaker har ikke just ramt niveauet mod BSH og Kielce, hvilket måske i virkeligheden har været stærkt medvirkende til, at Aalborg ikke fik mere med fra de to kampe. Det hører med til historien, at svenskeren med sit vanvittigt høje bundniveau har sat urimeligt høje forventninger til sine præstationer.

- Vi snakker også med Felix om det, og han kan godt mærke, at der lige mangler lidt endnu. Det samme ramte Lukas Sandell lidt i begyndelsen af sæsonen. Pludselig får man en lidt anden rolle. Felix har jo spillet rigtig mange minutter, og nu har vi bare mulighed for at skifte lidt mere. Det betyder, at den rytme, han har været vant til ændrer sig lidt, forklarer Stefan Madsen, der understreger, at alt andet end et udfald fra Claar ville være naturstridigt.

- Noget andet er, at det også ville være mærkeligt, hvis der ikke på et eller andet tidspunkt kommer en periode, hvor han skal lede lidt efter niveauet. Han har jo taget det hele med storm, siden han kom til klubben. Jeg håber da, at vi lynhurtigt kan få ham op igen med den nye måde, han skal bidrage til holdet på, siger Stefan Madsen, der kan glæde sig over, at anfører René Antonsen efter alt at dømme er med på holdkortet mod GOG.

- Der er nyt om Antonsen. Han har reageret rigtig godt på det seneste, så hvis ikke der falder en tagsten ned i hovedet på ham inden kampen, så forventer jeg, at han kan bidrage i kampen.