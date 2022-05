Comeback-klar Thelander åbner lidt op om fremtiden

AALBORG:Rasmus Thelanders betydning for AaB har været åbenlys i de seneste kampe, hvor han ikke har været med grundet en mindre skade. Nu er der imidlertid godt ny for AaB og Thelander inden de to - måske tre - sidste kampe i sæsonen.

- Jeg har trænet med torsdag og fredag, og det er gået godt. Det føles fint. Jeg har gennemført træningen uden problemer, så jeg krydser fingre, siger Rasmus Thelander.

Der er ingen tvivl om, at den rutinerede forsvarsspiller har været indebrændt over at være henvist til tribunen i de seneste kampe.

- Det har været hårdt at sidde ude, for det er jo afgørende kampe, og jeg vil gerne ind og hjælpe holdet. Det er jo en vigtig fase af sæsonen, så nu er mit håb, at jeg kan komme tilbage og bidrage, siger Rasmus Thelander.

Han har været ivrig for at komme tilbage i kamp, men tålmodighed har været en dyd for den utålmodige mand.

- Jeg prøvede at komme hurtigt tilbage, men det skulle have lidt længere tid. Det har bestemt ikke været sjovt. Jeg fik et vrid i Silkeborg-kampen på hjemmebane. Det gik så bare ikke, da jeg prøvede det af lige efter, siger Rasmus Thelander.

Nu kommer han tilbage tids nok til at kunne kæmpe for en fjerdeplads og europæisk kvalifikation til AaB. Det kan også meget vel blive til et par afskedskampe for Thelander i AaB-trøjen. Meget tyder nemlig på, at den stærke forsvarsgeneral er tabt for klubben efter denne sæson.

Der har været rygter fremme om flere spændende muligheder for Thelander, der rygtes til Japan, Cypern og Grækenland.

- Jeg har hørt om interessen, men jeg lader min agent tage sig af dialogen med eventuelle klubber. Jeg har en sæsonafslutning, som jeg skal koncentrere mig om. Det er den, der fylder hos mig, siger Rasmus Thelander.

AaB er flere gange blevet meldt ude af billedet i forhold til Thelanders fremtid, men det er nu ikke helt sandt, selvom pilen meget vel kan pege mod en udenlandsk klub.

- Jeg har ambitioner om at komme til udlandet igen. Det er ingen hemmelighed, men omvendt vil jeg heller ikke lukke døre, så AaB er stadig en mulighed. Hvis det her skulle ende med en afsked med AaB, vil det betyde utroligt meget for mig, at vi kan slutte godt af.

- Det er ikke bare en kliché for mig, men det vil virkelig være vigtigt, og som sagt, så vil det også være med i mine overvejelser, hvis vi kan kvalificere AaB til Europa. Det vil være stort, siger Rasmus Thelander.

Han har vundet mere end så mange andre fodboldspillere, men selv en fjerdeplads eller europæisk kvalifikation vil være stort for den garvede forsvarsspiller.

- Helt lavpraktisk er der også noget stolthed forbundet med den her sæsonafslutning for mit vedkommende. Vi har i det store hele haft en god sæson, og så skal vi ikke ende på en femte eller sjetteplads. Vi skal slutte godt af og få en tredje eller fjerdeplads, understreger Rasmus Thelander, der måske kan slutte sæson med anførerbindet om armen, da Lucas Andersen måske er ude med en skade. Han var ikke at se til fredagens AaB-træning.