Comeback til profiler, da AaB tabte testkamp i Tyskland

FODBOLD:3F Superligaen ligger stille i denne uge som følge af de kommende landskampe, men AaB's superligahold var alligevel i kamp torsdag eftermiddag.

Her gjaldt det en testkamp mod det fallerede tyske storhold Hamburger SV (HSV), der i øjeblikket frister en tilværelse i toppen af Tysklands næstbedste række.

Kampen blev spillet på HSV's træningsanlæg, der ligger lige ved siden af hjemmebanen Volkspark Stadion, og AaB benyttede blandt andet kampen til at give comeback til Rasmus Thelander, der var med i startopstillingen, mens Lukas Klitten og Tom van Weert, der også har været gennem længere skadespauser, kom ind undervejs.

Hamburger SV kom bedst fra start, og efter ni minutters spil bragte nordtyskerne sig foran.

Bobby Wood modtog bolden midt for mål, og med et flad spark sendte han bolden ind bag en chanceløs Andreas Hansen i AaB's mål.

Tyskerne fik også en god chance for at komme foran 2-0, da et skidt udspark fra Andreas Hansen forærede Jairo Sampeiro bolden, men hans afslutning blev reddet på stregen.

AaB kom bedre med, som første halvleg skred frem, men Oliver Klitten og Kasper Pedersen brændte et par store chancer, så stillingen efter første halvleg var 1-0.

Kort inde i anden halvleg fik HSV til gengæld en god chance for at komme foran 2-0, da tyskernes Khaled Narey stod fri i det bagerste område efter et indlæg, men Andreas Hansen diskede op med en flot redning.

Hjemmeholdet havde generelt et massivt overtag i boldbesiddelse i anden halvlegs begyndelse, men AaB åd sig mere og mere ind i kampen.

Kasper Kusk havde et par fine forsøg fra distancen, og kort før tid lykkedes det også AaB at få bolden i mål.

Efter lidt ping-pong i feltet landede bolden hos Frederik Børsting tæt under mål. Han prikkede bolden det sidste stykke over stregen, og AaB'erne troede, at de havde udlignet, men efter lidt betænkningstid besluttede dommeren at annullere scoringen.

Derfor tabte AaB testkampen i Hamborg 0-1. Nordjyderne skal i kamp igen om 10 dage, når det gælder superligaopgøret mod AC Horsens.