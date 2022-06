Cornelius banker Danmark til sejr på Stade de France

Det danske fodboldlandshold har fået en forrygende start på Nations League-gruppespillet.

Fredag aften vandt Danmark overraskende med 2-1 ude over Frankrig i den på papiret sværeste af de seks kampe i gruppespillet.

Danmark kom ellers bagud i begyndelsen af anden halvleg, da Karim Benzema drev gæk med det danske forsvar, men med to forrygende scoringer i den anden ende blev Andreas Cornelius helten på en stor aften for det danske landshold.

Først helflugtede han bolden i mål efter en genial aflevering fra Pierre-Emile Højbjerg, og i slutfasen tordnede han bolden i nettaget fra en spids vinkel og sørgede dermed for tre point til Danmark.

Det var en kamp med to ansigter på hver sin side af pausen.

I første halvleg sparede begge hold på kræfterne i presspillet, og på intensiteten var det svært at se, at der stod point på spil. Efter pausen kom franskmændene blæsende ud, og efter et længere tilløb kom også de danske spillere i omdrejninger og bidrog til underholdningen.

De få gange, Karim Benzema og Kylian Mbappé trådte på speederen i første halvleg, så tilskuerne, hvorfor de to regnes blandt klodens bedste angribere.

Uheldigvis for franskmændene måtte Mbappé lade sig udskifte i pausen med en skade, men afløseren Christopher Nkunku viste hurtigt sit værd med en genialitet ved Frankrigs føringsmål.

Karim Benzema spillede bande med Nkunkus hæl, og bagefter siksakkede Benzema sig helt fri, så han til sidst kunne udplacere Kasper Schmeichel med et fladt spark.

Efter ti minutter med fransk dominans i begyndelsen af anden halvleg fik det danske hold skabt lidt ro, og en trippeludskiftning var med til at sørge for, at Danmark kunne komme længere fremad banen.

Bedst som tusindvis af tilskuerne tændte for blitzlyset på deres mobiltelefoner for at hylde landstræner Didier Deschamps, der var fraværende grundet sin fars død i tirsdags, udlignede Danmark.

Indskiftede Andreas Cornelius sparkede sikkert bolden i kassen, da Pierre-Emile Højbjerg på fornem vis chippede bolden over den franske bagkæde og ind i det farlige område lige foran mål, hvor Cornelius stormede ind.

Fem minutter senere var de 1500 danske fans i det ene hjørne tæt på at kunne juble igen, men Andreas Skov Olsens hårde afslutning blev reddet af en stærk hånd fra flyvende Hugo Lloris.

Det sidste kvarter blev en åben slagudveksling, og begge hold var tæt på at score, inden Andreas Cornelius afgjorde opgøret.

Først smadrede N'Golo Kanté bolden på træværket, og dernæst tillod Christian Eriksen sig at brænde en kæmpe chance, da Mikkel Damsgaard spillede ham fri i feltet.

I det 88. minut slog Cornelius så til, da han drev bolden ned mod mål og hamrede den i nettaget fra en spids vinkel, så Danmark sænkede Frankrig for første gang i 20 år.

Mandag skal Danmark møde Østrig på udebane. Østrigerne vandt 3-0 ude over Kroatien fredag aften.

/ritzau/