Cornelius sendte bravt kæmpende Thisted ud af pokalen

THISTED:Om ganske kort tid skal Andreas Cornelius kæmpe for VM-guld til Danmark. Onsdag aften sendte han Thisted FC ud af pokalturneringen.

Der kan gå årtier mellem, at Lerpyttervej summer af fodbold, som det var tilfældet onsdag aften, da Thisted FC bød mægtige FC København op til dans i pokalturneringen. Thisted FC's sportschef Peter Bechmann havde påtaget sig rollen som vikarierende træner, og meget sigende for fremmødet, er det svært at tro, at salgsboden længst fra hovedtribunen har været så populær, siden Peter Bechmann som aktiv var med til at møde FC København tilbage i 2006. Dengang vandt løverne på straffe. Helt så

Onsdagens tur til Thisted var anden gang på få uger, at det danske mesterhold var en tur forbi Region Nordjylland for at spille en pokalkamp. Forrige besøg havde efter en straffespark-konkurrence resulteret i en sejr over Hobro. Denne gang var det 2. divisionsholdet Thisted FC, der stod på løvernes menu, men ligesom i Hobro, var det bestemt ikke en tur i Leos Legeland for løverne.

De lokale fans have hvæset stemmerne. Det samme havde de medrejsende FCK-fans, så sætninger som "forstad til Brøndby" og københavnersnuder røg op mod aftenhimmelen. Jo der var pokalstemning på Lerpyttervej.

Stemningen fik imidlertid et knæk, da efter længere tids belejring af Thisteds straffesparksfelt.

FCK tilspillede sig sit første hjørnespark efter 20 minutters spil, og her steg den Orri Oskarsson til vejrs og viste, hvorfor han er en potentiel superligatopscorer i fremtiden. Den 18-årige islænding hoppede ganske enkelt højere end Simon Trier, da et indlæg fra Christian Sørensen havnede ved bagerste stolpe.

Føringsmålet fik københavnerne til at lette foden fra speederen, så Thisted FC nu også fik lov til at spille med. Den udvikling kulminerede, da Jonas Graabæk Hansen udlignede til 1-1 efter en dødbold og lidt tilfældigheder.

Da de to hold gik i kabinen for at få lidt instrukser fra de to trænere, søgte mange tilskuere mod salgsboderne, som meget vel kan have leveret en sæsonomsætning på denne ene aften.

Anden halvleg blev indledt med en regn af indlæg fra FC København over Thisted-feltet, men ligesom i første halvleg bed Thisted FC flot fra sig. Det afstedkom blandt andet en stor chance til Ahmad Gero, der generelt viste sig frem fra sin bedste side denne aften. Den stærke angriber var en håndfuld for FC Københavns forsvar, som han udfordrede på både fysik og fart.

Fungerende cheftræner Peter Bechmann fik en lovende indledning på sit nye job. Foto: Henrik Bo

FCK-træner Jacob Neestrup, der ligesom sin kollega Peter Bechmann også var med i pokalkampen mellem de to klubber i 2006, var fast besluttet på, at forlænget spilletid ikke skulle blive en del af fortællingen fra denne kamp. Andreas Cornelius, der netop er blevet udtaget til den danske VM-trup, blev sendt i aktion.

Thisted FC havde dog gang i en dekade-kamp. Det var imponerende at se thyboernes enorme vilje. Selv da krampe blev en kollektiv udfordring for hjemmeholdets spillere, kæmpede de så mudderet stod ørerne på dem.

"Belønningen" bestod i forlænget spilletid, hvor man havde sine bange anelser på de segnefærdige Thisted FC-spillere, der helt fortjent modtog klapsalver fra alle tilskuere med nordvestjysk sympati, da den ordinære kamp lakkede mod enden. Da den forlængede spilletid var en realitet, blev der jublet behørigt. Anerkendelsen over en uafgjort kamp mod FC København var stor hos de fleste af de 3742 tilskuere.

Den forlængede spilletid udviklede som ventet til en belejring af Thisted-målet. Andreas Cornelius troede, at han havde scoret, men keeper Alexander Kostow leverede en verdensklasseredning, der sendte bolden til hjørne. På det hjørnespark scorede Cornelius, men han opdagede det dårligt nok, da bolden ramte ham og gik i mål.

Det gjorde han til gengæld, da han få minutter senere atter sendte bolden i mål. Denne gang via et flot timet hovedstød. Det lagde officielt kampen i seng, og al spænding var forsvundet. Det ændrer dog ikke på, at Thisted-spillerne ikke kan roses nok for præstationen, bør give håb om mere end en 10. plads i 2. division.