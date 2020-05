Corona presser ikke økonomien, men sportsligt kan det koste dyrt

FODBOLD:Klubberne i 2. division i fodbold kender endnu ikke deres skæbne i denne sæson - udover, at de tidligst får lov at spille 8. juni, hvor tredje fase af genåbningen begynder.

Hos bundproppen Vejgaard B. er iveren efter at spille stor, selvom sportschef Søren Andersen prøver at lade være med at tænke for meget over scenarierne.

- Vi starter træning i dag (tirsdag, red.), og spillerne glæder sig til at se hinanden og komme i gang. Det er selvfølgelig en frustrerende situation, men lige nu er det vigtigste, at vi bliver klar til at spille igen.

Mandag havde klubberne møde med Divisionsforeningen, hvor der både blev snakket om at forkorte den resterende sæson, helt annullere den eller fastfryse stillingen. Sidstnævnte løsning ville udløse en nedrykning til Danmarksserien for Vejgaard.

- Rent økonomisk har vi ikke så mange penge i klemme, men vi vil da helst blive i 2. division. Derfor håber vi, at vi kommer i gang igen, siger Søren Andersen.

Hos en anden af de berørte 2. divisionsklubber, Thisted FC, ligner nedrykning eller for den sags skyld oprykning ikke et realistisk forårsscenarie. Det siger bestyrelsesformand Henrik Tinggaard, der derfor ikke vil spille sæsonen færdig for enhver pris.

- I bedste fald kan man komme i gang 10. juni, og så spille resten af juni og juli. Det bliver i så fald i en komprimeret udgave af slutspillet, for alle kampe kan ikke nås, mener han.

Rent økonomisk er Thisted FC mere udfordret end Vejgaard, da man ikke er en amatørklub. Men corona-situationen har ikke givet store ar - endnu.

- Vi har fået del i hjælpepakkerne. Det gør, at vi stort set har kunnet dække de faste udgifter til løn, og vi modtager grundlæggende de samme sponsorbidrag, som vi plejer, så samlet set kan det virke som en besparelse, fordi vi heller ikke er på udebaneture, siger Henrik Tinggaard.