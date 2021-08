Corona-udbrud har påvirket Mors-Thy Håndbold: Spiller stadig med svækket trup

HÅNDBOLD:For små tre uger siden offentliggjorde Mors-Thy Håndbold, at flere spillere i truppen var testet positive for corona. Selvom alle de ramte spillere igen har sluttet sig til holdet og genoptaget sæsonforberedelserne, er det stadig en plaget trup, der nu mærker efterslæbet af det pludselige træningsstop.

Torsdag aften spillede Mors-Thy sin tredje træningskamp mod Önnereds HK, og det blev endnu en gang med en svækket opstilling. Flere af spillerne døjer nemlig med overbelastningsskader, og cheftræner Niels Agesen mistænker, at den afbrudte træningsperiode er synderen.

- Vi havde et par corona-ramte, hvor vi alle måtte være isoleret i seks dage, hvilket betød, at vi mistede en uges træning.

- Det er ikke corona i sig selv, der er skyld i, at vi ikke stillede fuldtalligt op. Men det her med at have været klar efter sommerferien og møde op og træne rigtig hårdt for efterfølgende at få et afbræk på seks dage, hvorefter træningen genoptages igen, har ikke gavnet os. Det har udløst en masse småskavanker, så det er faktisk sådan, at der er en håndfuld, som ikke kunne spille, fortæller han.

Selvom en uge uden træning måske ikke lyder af meget, understreger Niels Agesen, hvor meget det har kostet holdet at miste den tid i opstarten.

- Det kan jeg ikke begræde nok, for det er nogle rigtig betydningsfulde dage. Det er de første tre uger, der lægger fundamentet, i forhold til hvordan vi lægger lagene på.

- Planen var, at de første 14 dage skulle være fysiske, for at vi kunne sikre, at spillerne kunne holde til en hel sæson, og for at vi kunne presse på med de ting, som vi gerne vil rent spillemæssigt. Vi har været nødt til at lave nogle kompromiser, fordi vi er nødt til at spille nogle træningskampe, inden sæsonen begynder. Så jeg kan ikke afvise, at det måske er det, som har kostet nogle skader, fordi vi ikke har været helt klar til det, vi gerne har villet. Faktum er i hvert fald, at vi har lidt for mange overbelastningsskader, erkender han.

25. august spiller de forsvarende pokalvindere sin første betydende kamp i sæsonen mod de forsvarende mestre fra Aalborg Håndbold i Super Cuppen i Viborg. Selvom det er stort for klubben at være en del af, frygter Niels Agesen, hvorvidt MTH får mulighed for at prioritere kampen ordentligt.

- Finaler og Mors-Thy er ikke hverdagskost, og det er klart, at vi vil gøre alt for at vinde og udfordre Aalborg Håndbold, hvis vi står med en skadesfri trup, pointerer han.

- Alle vil gerne spille finaler, og en Super Cup-finale er fantastisk at få lov til at starte en sæson med, men jeg er også nødt til at sige, at det er de langsigtede briller, som vi i klubben er nødt til at have på. Vi skal have et hold klar til at stå en hel sæson, hvor vi gerne vil længere op i tabellen, og det fylder mere, end at alle spiller 100 procent i Super Cuppen.

På trods af den hårde start, som nordvestjyderne har haft, lægger Niels Agesen ikke skjul på, at holdet er klar til at give den gas i den kommende sæson.

- Vi klør på med krum hals. Vi ved godt, at vi er lidt bagud på grund af corona-episoden, men vi kan ikke gøre noget ved de vilkår, så det bruger vi ikke meget tid på at pibe over, fastslår han.